Ukraine-Krieg Umstrittene Äußerungen von Papst Franziskus zum Ukraine-Krieg: Was ist passiert?

Papst Franziskus wird für Äußerungen zum Ukraine-Krieg kritisiert - und das nicht zum ersten Mal. Wird der Papst jetzt nach Moskau und Kiew reisen?

Das Oberhaupt der katholischen Kirche wird für seine Haltung zum Ukraine-Krieg kritisiert. (Foto: dpa) Papst Franziskus

Düsseldorf Dass die katholische Kirche sich für ein Ende des Kriegs in der Ukraine positioniert, ist keine Überraschung. Denn die Friedensethik gehört immanent zum Christentum - und mit Jesus glauben Christinnen und Christen an den sogenannten „Friedensfürst“. Allerdings sorgte Papst Franziskus, Oberhaupt der katholischen Kirche, in den vergangenen Wochen mehrfach für Irritationen mit Äußerungen zum Ukraine-Krieg.

Ihm wird beispielsweise vorgeworfen, Russland und Wladimir Putin nicht als Auslöser des Krieges zu benennen. Was der Papst zum Krieg zwischen Russland und der Ukraine gesagt hat - und warum er der Nato eine Mitschuld am Krieg gibt.

Nato-Kritik: Was hat Papst Franziskus zum Ukraine-Krieg gesagt?

Auf Kritik stießen zuletzt Äußerungen von Papst Franziskus im Interview mit der italienischen Zeitung „Il Corriere della Sera“ vom 3. Mai. Einerseits sagte er zum Ukraine-Krieg: „Man muss eine solche Brutalität einfach stoppen“, und verglich den Krieg mit dem Völkermord der Hutu an den Tutsi in Ruanda 1994.

Andererseits kritisierte Franziskus das Militärbündnis Nato, dessen Präsenz in Nachbarländern Russlands die russische Invasion „vielleicht erleichtert“ habe. Womöglich habe „das Bellen der Nato an Russlands Tür“ für eine Eskalation des Konflikts gesorgt. Damit machte sich Franziskus teilweise ein Narrativ der russischen Propaganda zu eigen.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Für seine Äußerung kritisierten den Papst Angehörige der katholischen Kirche in Deutschland. Auch aus dem Deutschen Bundestag kam Widerspruch. CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen sagte der „Bild"-Zeitung: „Wenn der Papst sich auf das Feld der Politik begibt, ist er nicht unfehlbar“. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) kritisierte, der Vatikan stehe Putin bei. „Der liebe Gott schaut fassungslos auf die Erde, während Menschen in der Ukraine sterben“, so Strack-Zimmermann.

Zugleich kritisierte Papst Franziskus die russisch-orthodoxe Kirche und ihr Oberhaupt Kyrill I. scharf. Durch seine Unterstützung des russischen Angriffskriegs in der Ukraine habe Kyrill I. für Irritationen in der Kirche gesorgt, so der Papst.

Franziskus beschrieb, wie das umstrittene russische Kirchenoberhaupt in einem gemeinsamen Zoom-Call zwanzig Minuten lang Rechtfertigungen für den Krieg vorgelesen habe. Er habe das zurückgewiesen und gesagt, Kyrill I. dürfe „sich nicht zum Messdiener Putins machen“, so Franziskus. Ein für Mitte Juni geplantes Treffen des Papstes mit Kyrill I. in Jerusalem wurde abgesagt.

Karfreitags-Zeremonie: Kritik aus der Ukraine

Bereits an Ostern zog der Papst Kritik auf sich. Damals trugen bei der Karfreitags-Prozession eine Ukrainerin und eine Russin gemeinsam ein Kreuz – als Zeichen der Versöhnung. Angesichts des Massakers im ukrainischen Butscha und der verhinderten Evakuierungen aus der eingeschlossenen Stadt Mariupol wurde diese Geste von ukrainischer Seite aber als unpassend kritisiert.

Statt den russischen Autokraten Wladimir Putin in seiner Predigt zu adressieren, wandte sich Franziskus an Gott: „Herr, entwaffne den bewaffneten Arm, der sich gegen den Bruder erhebt, damit dort, wo der Hass gedeiht, die Eintracht erblüht.“

Wird Papst Franziskus nach Moskau und Kiew reisen?

Nach eigener Aussage hat Papst Franziskus drei Wochen nach Kriegsbeginn Wladimir Putin angeboten, sich mit ihm in Moskau zu treffen. Darauf habe er bislang aber keine Antwort erhalten, so Franziskus. Seine Zurückhaltung gegenüber Kritik an Wladimir Putin lässt sich aus Sicht von Kirchenexperten nur damit rechtfertigen, dass der Papst eine Vermittlerrolle zwischen beiden Ländern einnehmen will. Franziskus sagte allerdings, er fürchte, „dass Putin diese Begegnung im Moment weder machen kann noch will“.

Zu einer möglichen Ukraine-Reise von Papst Franziskus gab es in den vergangenen Wochen widersprüchliche Aussagen. Anfang April hatte der Papst betont, er wäre zu einer Ukraine-Reise bereit. Er wisse aber nicht, „ob es machbar ist, ob es opportun ist und ob es das Beste wäre“, sagte Franziskus. In einem aktuellen Interview gab er allerdings an, er werde „vorerst nicht nach Kiew reisen“. Franziskus weiter: „Ich habe das Gefühl, dass ich dort nicht hinreisen sollte. Erst muss ich nach Moskau, erst muss ich Putin treffen.“ Ob der Kreml auf das Angebot reagieren wird, ist weiter offen.

Mehr: Alle Entwicklungen und relevanten Nachrichten zum Ukraine-Krieg finden Sie in unserem aktuellen Ukraine-Newsblog.