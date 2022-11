Ukraine-Krieg und Energiekrise Griechenland stoppt die Privatisierung von wichtigem Hafen

Der Hafen ist seit dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine die wichtigste Drehscheibe für Militärtransporte der USA und der Nato in die Schwarzmeer-Region.

Athen Auf den letzten Metern stoppt die griechische Regierung die bereits 2017 eingeleitete Privatisierung des Hafens im nordgriechischen Alexandroupoli. Der Hafen sei zu wichtig, als dass man ihn einem privaten Investor anvertrauen möchte, gab die Regierung jetzt bekannt. In der Endphase der Privatisierung waren noch zwei US-amerikanisch geführte Konsortien im Rennen. Sie gehen jetzt leer aus.

Dabei hatte man beim Hellenic Republic Asset Development Fund (HDRF) bis zuletzt gehofft, im ersten Quartal 2023 die Privatisierung des Hafens abzuschließen. Im Raum stand der Verkauf von 67 Prozent der Anteile an der Betreibergesellschaft Alexandroupoli Port Authority S.A. (OPA). Sie hat eine Konzession zum Betrieb des Hafens bis 2063.

Doch nun kommt es anders: Über die Annullierung hatte am Montag als erste die griechische Zeitung „Ta Nea“ berichtete. Wenige Stunden nach der Veröffentlichung bestätigte Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis in einem TV-Interview den Sinneswandel. Seine Begründung: „Unter den gegenwärtigen Bedingungen ist der Hafen Alexandroupoli von so großer strategischer, geopolitischer und energiepolitischer Bedeutung, dass er unter der Kontrolle des Staates bleiben muss.“

Der Hafen ist eine wichtige Drehscheibe für Militärtransporte

Alexandroupoli ist seit dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine die wichtigste Drehscheibe für Militärtransporte der USA und der Nato in die Schwarzmeer-Region. Seit die Türkei den Bosporus für ausländische Kriegsschiffe gesperrt hat, gibt es für diese Transporte keinen Seeweg mehr. Von Alexandroupoli führen Straßen- und Eisenbahnverbindungen zu den Nato-Staaten Bulgarien und Rumänien.

Seit Beginn des Krieges haben die USA Hunderte Kampfpanzer, Artilleriegeschütze und Hubschrauber über Alexandroupolis an die Nato-Ostflanke gebracht. Auch viele Waffenlieferungen des Westens an die Ukraine laufen über den Hafen. Kriegsschiffe wie der Amphibien-Transporter „USS Arlington“ und Fahrzeugtransporter wie „Liberty Passion“ sind inzwischen regelmäßige Besucher in dem früher verschlafenen Hafen Alexandroupoli.

Ein im Mai zwischen den Regierungen in Athen und Washington unterzeichnetes Verteidigungsabkommen sieht vor, dass die Amerikaner Alexandroupoli zu einem ständigen Marinestützpunkt ausbauen. Dazu werden die Kais vergrößert und das Hafenbecken ausgebaggert, damit dort auch größere Schiffe der US Navy anlegen können.

Alexandroupoli ist überdies ein wichtiger Knotenpunkt eines ambitionierten Infrastrukturprojekts, der geplanten Eisenbahntrasse „Sea2Sea“. Sie soll die nordgriechischen Mittelmeerhäfen Thessaloniki, Kavala und Alexandroupoli mit den bulgarischen Schwarzmeerhäfen Burgas und Warna sowie mit Ruse an der Donau verbinden, Bulgariens fünftgrößter Stadt.

Dieser bereits seit über einem Jahrzehnt geplante und von der EU geförderte Frachtkorridor bekommt vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine eine besondere Bedeutung als ein „Bosporus-Bypass“. Griechenland investiert derzeit 1,6 Milliarden Euro in die Modernisierung der Eisenbahnverbindung nach Bulgarien.

Auch energiepolitisch bekommt Alexandroupoli künftig große Bedeutung: Das griechisch-bulgarische Konsortium Gastrade S.A. will Ende kommenden Jahres 18 Kilometer südwestlich des Hafens ein schwimmendes Flüssiggasterminal (FSRU) in Betrieb nehmen. Die EU fördert das auf 394 Millionen Euro bezifferte Projekt mit 166,7 Millionen.

Unter den Interessenten war auch ein russischer Oligarch

Die Anlage wird vor allem der Gasversorgung der Balkanländer Bulgarien und Nordmazedonien dienen. Eine Gaspipeline von Alexandroupoli zur bulgarischen Stadt Zagoria, der Interconnector Greece-Bulgaria (IGB), wurde bereits Anfang Oktober in den Regelbetrieb genommen. Das LNG-Terminal Alexandroupoli könnte nach Plänen der Betreiber auch Erdgas bis nach Moldawien und in die Ukraine liefern.

Gastrade hat bereits die Baugenehmigung für ein zweites LNG-Terminal in der Nachbarschaft von Alexandroupoli. Beide Anlagen zusammen kämen auf eine Kapazität von 11,6 Milliarden Kubikmetern pro Jahr. Zum Vergleich: Griechenlands Jahresverbrauch liegt derzeit bei rund sechs Milliarden Kubikmetern.

Vor dem Hintergrund der wachsenden militärischen und energiepolitischen Bedeutung des Hafens wurde das Privatisierungsverfahren international stark beachtet – auch in Moskau. Anfangs waren vier Bieter im Rennen. Aufhorchen ließ vor allem eine Bewerbung: Die Hafengesellschaft von Thessaloniki (ThPA) wollte auch Alexandroupoli übernehmen.

Das klang auf den ersten Blick nach Synergien, hatte aber große geopolitische Brisanz. Denn knapp 72 Prozent der Anteile an der ThPA hält die Belterra Investments Ltd. Das Unternehmen gehört zum Imperium des russischen Oligarchen Iwan Savvidis.

Er wurde 1959 als Sohn pontischer Griechen in Georgien geboren. Der im Tabakgeschäft reich gewordene Milliardär saß von 2003 bis 2011 als Abgeordneter der Partei Einiges Russland von Wladimir Putin in der Duma und gilt als Vertrauter des Kremlchefs. Seine Aktivitäten in Griechenland begann er 2012 mit dem Kauf des Fußballklubs Paok Thessaloniki. 2013 bekam Savvidis auch die griechische Staatsangehörigkeit. 2017 stieg er bei der Hafengesellschaft Thessaloniki ein. Zu seinem griechischen Portfolio gehören neben Hotels und einer Tabakfabrik auch die Tageszeitung „Ethnos“, das Wirtschaftsportal „Imerisia“ und der Fernsehsender „Open“.

Nach Russlands Einmarsch in der Ukraine galt Savvidis’ Bewerbung für Alexandroupoli als chancenlos. Er zog sich deshalb aus dem Bieterverfahren zurück. Die beiden einzigen verbliebenen Interessenten waren Quintana Infrastructure & Development aus dem texanischen Houston und ein griechisch-amerikanisches Konsortium unter Führung des US-Vermögensverwalters Black Summit Financial Group.

Der HDRF werde nun den Hafen mit eigenen Finanzmitteln ausbauen, kündigte Premierminister Mitsotakis an. Der Fonds, eine Art griechische Treuhand, kontrolliert nach der Stornierung des Privatisierungsverfahrens auch in Zukunft 100 Prozent der Anteile an der Hafengesellschaft. Der HDRF wurde 2011 während der griechischen Staatsschuldenkrise auf Druck der internationalen Kreditgeber geschaffen. Bei ihm sind die meisten staatlichen Vermögenswerte wie Häfen, Flughäfen, Beteiligungen an Versorgern und Infrastrukturunternehmen gebündelt.

Er fungiert zugleich als Privatisierungsbehörde. Der Verkauf der griechischen Häfen gehörte zu den Vorgaben der Kreditgeber aus der Ära der Schuldenkrise. 2015 gingen 51 Prozent der Hafengesellschaft von Piräus an den chinesischen Staatskonzern Cosco. Inzwischen kontrolliert Cosco 67 Prozent der Anteile an der Piraeus Port Authority.

