22 Kriegsmonate lang hat Oleksij Resnikow das ukrainische Verteidigungsministerium geleitet. Zuletzt geriet er jedoch immer mehr in die Kritik.

Die Entlassung kommt nicht überraschend, seit Monaten bereits wurde darüber spekuliert. (Foto: IMAGO/Ukrinform) Oleksij Resnikow

Sonderlich viel sagte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski nicht, als er am Sonntagabend seinen Verteidigungsminister Oleksij Resnikow entließ. Mehr als 550 Tage habe dieser während des Krieges gegen Russland auf seinem Posten verbracht, waren Selenskis Worte. „Ich denke, dass es im Ministerium eine neue Herangehensweise und neue Formen des Umgangs sowohl mit den Militärs, als auch mit der Gesellschaft im Ganzen geben muss“, fügte er nüchtern hinzu.

Lob und Anerkennung für die geleistete Arbeit hören sich anders an. So sah sich Resnikow offensichtlich veranlasst, das selbst für sich zu tun. In dem offiziellen Schreiben an das Parlament, mit dem er seinen Rücktritt einreichte, zog er eine durchweg positive Bilanz seiner 22 Monate im Amt.

