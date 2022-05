Ukraine-Krieg „Unvorstellbarer Horror“: UN-Hochkommissarin listet russische Gräueltaten auf

Verschleppungen, Vergewaltigungen, Hinrichtungen: Die UN befassen sich mit Ermittlungen über mutmaßliche russische Kriegsverbrechen. Aber es gibt vereinzelt auch Vorwürfe gegen die Ukraine.

Bereits über 1000 Leichen von Zivilisten zählen die UN allein in der Region Kiew. (Foto: dpa) Gräber in Butscha

Die Liste der mutmaßlichen Kriegsverbrechen der russischen Truppen gegen die Zivilbevölkerung in der Ukraine wird immer länger – am Donnerstag kamen die Grausamkeiten vor dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen in Genf zur Sprache. Russlands Diplomaten zogen es zunächst vor, bei der Sondersitzung des UN-Gremiums nicht zu erscheinen.

„Bislang sind allein in der Region Kiew über 1000 Leichen von Zivilisten geborgen worden“, betonte die UN-Hochkommissarin Michelle Bachelet bei der Präsentation neuer Untersuchungsergebnisse. Diese Informationen, die die UN-Beobachtermission für Menschenrechte in der Ukraine sammelt, sollen in möglichen Kriegsverbrecherprozessen Verwendung finden.

Die Mission will später im Jahr einen Bericht vorlegen. Eine weitere UN-Kommission soll bald Ermittlungen in der Ukraine aufnehmen.

Unter den getöteten Menschen rund um die Hauptstadt der Ukraine befinden sich die Opfer der mutmaßlichen Massaker von Butscha. Bilder der Getöteten hatten nach dem Abzug der Truppen des russischen Präsidenten Wladimir Putin weltweit für Entsetzen gesorgt.

