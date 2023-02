Ukraine-Krieg US-Präsident Biden besucht überraschend Kiew

Eigentlich wollte Joe Biden lediglich Polen besuchen. Doch am Montag taucht er in der ukrainischen Hauptstadt auf – und verspricht umfangreiche weitere Unterstützung.

Der US-Präsident hat seine geplante „besondere Reise“ nach Polen mit einer überraschenden Reise in die Ukraine verbunden. (Foto: Reuters) US-Präsident Joe Biden (links) und sein ukrainischer Amtskollege Wolodimir Selenski in Kiew

Berlin, Washington Einen Tag vor seinem offiziell angekündigten Polenbesuch ist US-Präsident Joe Biden überraschend in die Ukraine gereist. In der Hauptstadt Kiew traf er am Montag seinen ukrainischen Amtskollegen Wolodimir Selenski.

Beide gedachten gemeinsam der ukrainischen Gefallenen im Krieg mit Russland, der mit dem russischen Angriff vor knapp einem Jahr begann. Kurz nach Bidens Eintreffen wurde Luftalarm ausgelöst.

Aus Sicherheitsgründen hielten die USA Bidens Reise lange Zeit geheim. Am Wochenende hatte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats des Weißen Hauses, John Kirby, noch erklärt, die „besondere Reise“ nach Polen sei kurz und werde sich auf Warschau konzentrieren. Allerdings war die Ankunft Bidens in Polen ursprünglich schon für Montag angekündigt und dann kurzfristig auf Dienstag verschoben worden.