Ukraine-Krieg USA kündigen normale Handelsbeziehungen zu Russland und Belarus auf

Besucher mit Schirmen in den ukrainischen Landesfarben vor dem Kapitol in Washington

New York Wegen des Ukrainekriegs stufen die USA Russland und Belarus als Handelspartner zurück. Der Senat und das Repräsentantenhaus entzogen beiden Ländern den Status der normalen Handelsbeziehungen (Permanent Normal Trade Relations, PNTR). Einen entsprechenden Gesetzentwurf nahmen beide Kammern des Kongress an.

Der Senat stimmte mit 100 zu null für das Aufheben der normalen Handelsbeziehungen. Im Abgeordnetenhaus fiel das Votum 420 zu drei aus. Dagegen stimmten nur die drei Trump-nahen Republikaner Marjorie Taylor Greene aus Georgia, Thomas Massie aus Kentucky und Matt Gaetz aus Florida.

Außerdem segneten beide Kammern des Kongresses den Einfuhrstopp für russisches Öl ab.

Mit dem Ende der normalen Handelsbeziehungen sind höhere Zölle auf russische Waren möglich. Zuvor hatten die Handelsbeziehungen mit Russland handelspolitische Vergünstigungen im Rahmen der Welthandelsorganisation (WTO) genossen, die nun aufgehoben werden. Dafür musste der Kongress Russland den Status als „meistbegünstigte Nation“ entziehen. Dieser Grundsatz schreibt die Gleichbehandlung der Länder in der WTO bei Zöllen und anderen Regulierungsmaßnahmen vor.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Das Meistbegünstigungsprinzip („most favoured nation, MFN“) bedeutet, dass Mitglieder der Welthandelsorganisation allen anderen Mitgliedern den gleichen Zugang zu ihrem Markt einräumen müssen - mit wenigen Ausnahmen. Zölle können also in der Regel nicht willkürlich für ein bestimmtes Land höher angesetzt werden.

Nun können auch die Importe von Platin, Chemikalien, Eisen und Stahl beschränkt werden

Wenn die nationale Sicherheit betroffen ist, können Ausnahmen greifen. In den Bestimmungen heißt es, dass Länder Maßnahmen treffen können, die „nach ihrer Auffassung zum Schutz ihrer wesentlichen Sicherheitsinteressen notwendig sind (...) in Kriegszeiten oder bei sonstigen ernsten Krisen in den internationalen Beziehungen“.

Die Handelsbeziehungen zwischen den USA und Russland sind zwar nicht besonders stark: Russland war 2019 nach Angaben der US-Regierung nur auf Rang 20 der größten Warenlieferanten der Vereinigten Staaten, vor allem wurden Öl, Gas, Metalle und Chemikalien eingeführt. Den Import von russischem Öl und Gas haben die USA bereits komplett gestoppt.

Dennoch hat die Herabstufung der Handelsbeziehungen Symbolcharakter. Schon heute hat Washington die Einfuhr von Öl, Wodka, Diamanten und Kaviar untersagt. Nun können auch die Importe von Platin, Chemikalien, Eisen und Stahl beschränkt werden.

Die normalen Handelsbeziehungen zu Russland formal aufzuheben sei das Richtige, „weil es Putins Wirtschaft einen weiteren Schlag gibt“, sagte der Vorsitzende der demokratischen Mehrheitsfraktion im Senat, Chuck Schumer. „Es ist ein entscheidender Teil jeder Strategie, Putin für seine grausamen Attacken gegen unschuldige Zivilisten zur Verantwortung zu ziehen“, sagte er.

Neue Sanktionen gegen Aeroflot

Auch im Luftfahrsektor gab es neue Strafen: Am Donnerstag verbot die Regierung in Washington US-Exporte an die drei russischen Fluggesellschaften Aeroflot, Utair und Azur Air. Damit erhalten die Airlines keine Warenlieferungen mehr aus den Vereinigten Staaten, auch keine Teile zur Wartung ihrer Maschinen.

„Diese Beschränkungen sind von großer Bedeutung, da es offensichtlich schwierig ist, weiter zu fliegen, wenn man seine Flugzeuge nicht warten kann“, erklärte der stellvertretende Handelsminister Matthew Axelrod. Damit könnten die Flugzeugflotten in absehbarer Zeit nicht mehr fliegen, weder international noch im Inland, weil ihnen nicht nur die Ersatzteile, sondern auch die damit verbundenen Dienstleistungen fehlten.

Das Handelsministerium kann Ausnahmen von dem Exportverbot gewähren, falls die Sicherheit eines Fluges gefährdet ist. Die Anordnung gilt für 180 Tage, kann aber verlängert werden.

Mehr: Ob Ukraine oder Pandemie: Scholz verliert an Autorität