Ukraine-Krieg USA liefern 31 Abrams-Panzer und loben „bemerkenswerte Wende“ Deutschlands

Die US-Regierung stehe „Seite an Seite“ mit Deutschland, erklärt das Weiße Haus. Allerdings könnten die gemeinsamen Panzerlieferungen für neue Probleme sorgen.

Die USA wollen der Ukraine 31 Kampfpanzer des Typs M1-Abrams zur Verfügung stellen. (Foto: dpa) Abrams-Panzer

Washington Nach Wochen des Zögerns haben die USA Panzerlieferungen in die Ukraine beschlossen. Geplant ist ein Bataillon von 31 Panzern vom Typ M1-Abrams, das die Ukraine künftig auf dem Schlachtfeld unterstützen soll. Das teilte das Weiße Haus am Mittwoch mit. Die Ankündigung kam kurz nach Deutschlands Entscheidung, Leopard-2-Panzer in die Ukraine zu entsenden.

Außerdem stellen die USA acht M88 Recovery Vehicles, sogenannte Bergepanzer, bereit, die die komplizierte Wartung der Abrams sicherstellen sollen. Die Lieferungen haben einen Wert von 400 Millionen Dollar. Bereits am Dienstag hatten US-Medien über die Entscheidung berichtet, eine Bestätigung und Details standen noch aus.

Am Mittwochmorgen telefonierte US-Präsident Joe Biden mit den Regierungen in Paris, London, Rom und Berlin, um die „starke Allianz des Westens“ im Ukrainekrieg zu unterstreichen. Zeitnah will er die Panzerlieferungen der amerikanischen Öffentlichkeit in einer Rede erklären.