Ukraine-Krieg USA warnen China davor, Russland wirtschaftlich oder militärisch zu helfen

Für die beiden Supermächte ist Wladimir Putins Krieg ein Härtetest. Leistet Peking militärische Hilfe für die Invasion? Die Brisanz chinesischer Unterstützung ist offensichtlich.

Der russische Präsident und der Staatspräsident Chinas pflegen eine gute Beziehung. (Foto: AP) Wladimir Putin mit Xi Jinping

Peking, Washington Hier wurden Feldzüge geplant, Herrscher gemeuchelt und sind Imperien in Blut und Chaos versunken. Rom war deshalb für das Treffen der USA und China ein symbolträchtiger Ort.

Amerikas Nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan und Chinas Spitzendiplomat Yang Jiechi trafen sich an diesem Montag abseits des römischen Trubels in einem Luxushotel auf einem Hügel. Es war das erste Treffen der beiden Supermächte seit Ausbruch des Kriegs in der Ukraine – und für Zündstoff war gesorgt.

US-Medien hatten unter Berufung auf amerikanische Regierungsvertreter berichtet, dass Russland in Peking um militärische Hilfe beim Angriffskrieg und Schutz vor westlichen Sanktionen gebeten haben soll. Nach einem Bericht der „Financial Times“ habe China seine Bereitschaft zur Militärhilfe signalisiert. Die „FT“ bezieht sich dabei auf Diplomaten.

