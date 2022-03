Ukraine-Krieg USA warnen China davor, Sanktionen für Russland zu kompensieren

Peking, Washington Hier wurden Feldzüge geplant, Herrscher gemeuchelt und sind Imperien in Blut und Chaos versunken. Rom war deshalb für das Treffen der USA und China ein symbolträchtiger Ort. Amerikas Nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan und Chinas Spitzendiplomat Yang Jiechi trafen sich gestern abseits des römischen Trubels in einem Luxushotel auf einem Hügel. Es war das erste Treffen der beiden Supermächte seit Ausbruch des Kriegs in der Ukraine – und für Zündstoff war gesorgt.

US-Medien hatten unter Berufung auf amerikanische Regierungsvertreter berichtet, dass Russland in Peking um militärische Hilfe beim Angriffskrieg und Schutz vor westlichen Sanktionen gebeten haben soll. Nach einem Bericht der "Financial Times" habe China seine Bereitschaft zur Militärhilfe signalisiert. Die "FT" bezieht sich dabei auf Diplomaten.

Wir beobachten derzeit sehr genau, zu welchem Grad China tatsächlich Russland irgendeine Form von materieller oder wirtschaftlicher Unterstützung leistet“, hatte Sullivan vor dem Abflug gesagt. Man werde nicht danebenstehen und irgendeinem Land erlauben, die Verluste für Russland durch die wirtschaftlichen Sanktionen zu kompensieren.

Damit war der Ton gesetzt, und das Echo ließ nicht lange auf sich warten. Das chinesische Außenministerium sprach von „bösartiger Desinformation“ der USA. Russland hat nach den Worten von Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow China nicht um militärische Unterstützung gebeten. Russland verfüge über genügend eigene Schlagkraft, um seine Ziele in der Ukraine im Zeitrahmen und vollständig zu erfüllen, hieß es aus dem Kreml.

Aus dem Gespräch zwischen Sullivan und Yang Jiechi wurde bisher nichts bekannt. Die Brisanz chinesischer Hilfe für Putins Krieg ist jedoch offensichtlich: „Das Verhältnis zu China ist für Putin sehr wichtig“, sagte Sabine Fischer, Außenpolitik-Expertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, im Deutschlandfunk. Der Kreml-Chef hoffe, dass Peking den Druck der westlichen Sanktionen etwas mildern könne. „Das würde die Dimension des Konflikts allerdings verändern und eine Blockbildung verstärken.“

China steht Europa näher als den USA

Die Amerikaner hoffen, dass nun auch die Europäer auf China einwirken. Die EU hat für den 1. April einen Gipfel mit Chinas Staatschef Xi Jinping und seinem Premier Li Keqiang vereinbart. „Ich habe China gebeten, seinen erheblichen Einfluss auf Russland geltend zu machen“, sagte EU-Außenbeauftragter Joseph Borrell vor Kurzem nach einem Gespräch mit dem chinesischen Chefdiplomaten Wang Yi.

Aus Sicht der Amerikaner kommt der Gipfel genau zur richtigen Zeit. Auch wenn sich die Beziehungen zwischen Peking und Brüssel zuletzt rapide verschlechtert haben, stehen die Chinesen Europa weniger feindselig gegenüber als den USA.

Die Europäer, so lautet das Kalkül in Washington, könnten bei den Chinesen eher durchdringen – mit einem Appell an Chinas Verantwortung, die auf dem Prinzip der territorialen Unverletzlichkeit aufgebaute internationale Ordnung zu erhalten.

Noch Anfang Februar hatten sich Putin und der chinesische Staatschef Xi Jinping „grenzenlose Freundschaft“ versprochen. Putins Angriff auf die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine widerspricht jedoch fundamental Chinas Außenpolitik. Seit Kriegsausbruch bemüht sich Peking deshalb zwar um eine scheinbar neutrale Position in dem Konflikt und ruft beide Seiten zur Mäßigung auf. Allerdings wird immer wieder deutlich, dass China an der Seite Moskaus steht.

Kannte Peking Putins Pläne?

Die USA hatten die chinesische Staatsführung wiederholt gewarnt, nicht die Sanktionen gegen Russland zu hintertreiben. Immer wieder war in den vergangenen Tagen auch die Frage danach aufgekommen, inwieweit China in den Plan von Russlands Präsident Wladimir Putin vor dessen Einmarsch in die Ukraine eingeweiht war.

Die USA glauben, dass Peking tatsächlich vor der Invasion Bescheid gewusst habe, sagte Sullivan. Auch wenn die Chinesen das volle Ausmaß vielleicht nicht verstanden hätten. „Es ist sehr gut möglich, dass Putin sie genauso angelogen hat wie die Europäer“, erklärte der engste Berater von US-Präsident Joe Biden.

Seit Beginn des Ukrainekriegs vermeidet es China, den Angriff Russlands auch als solchen zu bezeichnen und damit Moskau als Aggressor zu identifizieren. Stattdessen zeigt es immer wieder Verständnis für Russlands angebliche Sicherheitsbedenken in der Region.

Gleichzeitig behauptet das Außenministerium in Peking, dass die Nato und die USA den Konflikt zur Eskalation gebracht hätten. Seit ein paar Tagen verbreitet China sogar Moskaus Propaganda-Behauptung, dass Washington in der Ukraine Virenlabore betrieben habe.

Der Dreh- und Angelpunkt der Geopolitik des 21. Jahrhunderts ist der Wettbewerb zwischen den USA und China. Alexander Gabuev, Senior Fellow am Carnegie-Moskau-Zentrum

Die EU und europäische Regierungsvertreter haben in den vergangenen Wochen mehrmals Peking gedrängt, Putin zum Frieden zu bewegen. Doch selbst ein Gespräch zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mit Xi Jinping in der vergangenen Woche brachte offenbar keine entsprechende Änderung der Haltung Chinas in dem Konflikt.

Xi habe lediglich betont, dass „wir die Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine gemeinsam unterstützen und beide Seiten ermutigen müssen, die Dynamik der Verhandlungen beizubehalten“, hieß es in einer Zusammenfassung des Treffens vom chinesischen Außenministerium. „China unterstützt Russland, und China gibt nicht nur den USA und der Nato, sondern auch der Ukraine die Schuld an der Situation“, sagte Justyna Szczudlik, stellvertretende Forschungsleiterin und China-Analystin beim Polnischen Institut für Internationale Angelegenheiten (PISM).

China werde sich zumindest vordergründig an die Sanktionen des Westens halten, glauben Experten. „Chinas Position wird sich nicht wesentlich ändern“, sagte Alexander Gabuev, Senior Fellow und Vorsitzender des Programms Russland im asiatisch-pazifischen Raum am Carnegie-Moskau-Zentrum. „Der Dreh- und Angelpunkt der Geopolitik des 21. Jahrhunderts ist der Wettbewerb zwischen den USA und China“, so Gabuev. Russland sei dabei nur ein Nebenschauplatz.

