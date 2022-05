Ukraine-Krieg Verhandlungen um die Ukraine? Wenn sich Kriegsparteien festfressen

Nur wenn Gegner überzeugt sind, dass ein Weiterkämpfen Nachteile bringt, setzen sie sich an einen Tisch. Gibt es dafür Chancen in der Ukraine? Eine Analyse.

„Russland darf nicht gewinnen, die Ukraine muss bestehen“, hat Bundeskanzler Olaf Scholz in der vergangenen Woche in seiner Regierungserklärung im Bundestag gesagt. Doch was genau der SPD-Politiker damit meint, ließ er offen.

Schließlich würde die Ukraine auch „bestehen“, wenn Russland die besetzte Krim oder den Donbass behält. Die „Niederlage“ von Russland scheint im Kanzleramt ebensowenig definiert worden zu sein wie der „Sieg“ der Ukraine, von dem Scholz mehrfach gesprochen hat.

Selbst die westliche Führungsmacht USA lässt die Öffentlichkeit im Unklaren darüber, welche Ziele sie mit ihrem Engagement für die Ukraine verfolgt. Zu diesem Schluss kommt die „New York Times“ (NYT).

Ein viel beachteter Leitartikel der Zeitung, die weltweit als besonnene Stimme des Liberalismus gilt, urteilte kürzlich, es sei unklar, ob die US-Regierung ein Ende des Krieges durch ein Abkommen anstrebe oder auf den Sturz von Präsident Wladimir Putin setze.

