Ukraine-Krieg Von der Leyen besucht Butscha: „Haben das grausame Gesicht von Putins Armee gesehen“

Die EU-Kommissionspräsidentin findet in Butscha die richtigen Worte. Doch weitere Energiesanktionen gegen Russland kann sie nicht versprechen: Ein Ölembargo gibt es vorerst nicht.

„Hier in Butscha haben wir gesehen, wie unsere Menschlichkeit zertrümmert wurde.“ (Foto: AP) EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Butcha

Brüssel Die schusssichere Weste kennt Ursula von der Leyen noch aus ihrer Zeit als Bundesverteidigungsministerin. Am Freitag musste sie wieder eine anlegen, als sie den Kiewer Vorort Butscha im ukrainischen Kriegsgebiet besuchte.

Gemeinsam mit dem ukrainischen Premier Denys Schmyhal stand die EU-Kommissionspräsidentin betroffen vor Dutzenden schwarzer Leichensäcke – dem sichtbaren Beweis russischer Kriegsverbrechen.

In Butscha hatten die Besatzer vor ihrem Abzug hunderte Zivilisten gefoltert und ermordet. Die Bilder hatten am Wochenende weltweit Entsetzen ausgelöst. Die Leichen in den Säcken waren aus einem Massengrab ausgegraben worden - damit Ermittler nun aufklären können, was in der Kleinstadt passiert ist.

„Wir haben das grausame Gesicht von Putins Armee gesehen“, sagte von der Leyen. „Hier in Butscha haben wir gesehen, wie unsere Menschlichkeit zertrümmert wurde“. Die ganze Welt trauere mit den Bewohnern.

