Ukraine-Krieg Von Russland besetzt: Behörde warnt vor Kontrollverlust in Europas größtem Atomkraftwerk

Riga Die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEA) hat vor einem Nuklearunfall im ukrainischen Kernkraftwerk Saporischschja gewarnt. Die Lage in Europas größter Atomanlage sei „komplett außer Kontrolle“, erklärte IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi. Er appellierte an Russland und die Ukraine, Experten Zugang zu ermöglichen, um einen nuklearen Zwischenfall zu verhindern.

Das Kraftwerk befindet sich nahe der Stadt Enerhodar am Fluss Dnepr. Etwa 50 Kilometer nordöstlich davon liegt die namensgebende Stadt Saporischschja. Die Anlage ist bereits seit Anfang März von russischen Truppen besetzt.

Danach wurde das Kraftwerk von ukrainischem Personal weiterbetrieben, allerdings von russischen Nuklearspezialisten überwacht, was Grossi gegenüber der Nachrichtenagentur AP als eine „paradoxe Situation“ bezeichnete.

„Alle Prinzipien nuklearer Sicherheit wurden auf die eine oder andere Art verletzt“, sagte Grossi auf einer Pressekonferenz am Sitz der Vereinten Nationen in New York am Dienstagabend. Unter anderem sei die Lieferkette für Ausrüstung und Ersatzteile unterbrochen, so Grossi, „deshalb sind wir unsicher, ob das Werk alles bekommt, was es braucht“. Zudem müsse die IAEA wichtige Inspektionen machen.

Um die Anlage zu erreichen, bräuchten er und sein Team Schutz und die dringende Kooperation Russlands und der Ukraine. „Die IAEA wird durch ihre Präsenz eine Abschreckung gegen jeden Akt der Gewalt gegen dieses Atomkraftwerk sein“, sagte Rafael Grossi.

Leistungsstärkste Atomkraftwerk Europas

Anfang der Woche hatte US-Außenminister Antony Blinken tiefe Besorgnis geäußert. Es gebe glaubhafte Berichte, dass Russland die Anlage bei Saporischschja als eine Art Schutzschild benutze, also aus der Nähe der Anlage auf ukrainische Kräfte schieße, so Blinken. Die Ukrainer wiederum könnten das Feuer nicht erwidern, weil es dadurch zu einem atomaren Unfall kommen könnte.

Mit sechs Reaktoren und einer Gesamtleistung von 5700 Megawatt handelt es sich bei dem Werk um das leistungsstärkste Kernkraftwerk Europas, das maßgeblich zur Energieversorgung der Ukraine beiträgt. Der erste Reaktorblock wurde 1984 in Betrieb genommen.

Das Werk hat eine Gesamtleistung von 5700 Megawatt. (Foto: imago images / Ukrinform) Kernkraftwerk Saporischschja

Derzeit sind in der Ukraine vier Atomkraftwerke in Betrieb, neben Saporischschja handelt es sich dabei um die Werke in Chmelnyzkyj 280 Kilometer westlich von Kiew, Riwne im Nordwesten des Landes und das Kernkraftwerk Südukraine in der Oblast (Verwaltungsbezirk) Mykolajiw. In Kiew und Charkiw befinden sich zudem Forschungsreaktoren.

Am Dienstag hatte die Ukraine schwere Kämpfe bei Bachmut im Osten des Landes gemeldet. Laut Angaben aus Kiew wurden entlang der gesamten Front ukrainische Positionen durch russische Artillerie angegriffen, außer dem Gebiet Saporischschja auch die Gebiete Charkiw, Donezk, Cherson und Mykolajiw.

Maßnahmen zur Sicherheit sind geheim

Nach Angaben des deutschen Bundesamts für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung liegt es in der Verantwortung des jeweiligen Staates, in dem ein Atomkraftwerk steht, welche Maßnahmen gegen gezielte Angriffe auf kerntechnische Anlagen getroffen werden.

Diese Maßnahmen unterlägen der Geheimhaltung. Grundsätzlich würden Vorkehrungen gegen mutwillige Beschädigung „einen gewissen Schutz bei kriegerischen Auseinandersetzungen gewähren“, teilt die Behörde auf ihrer Webseite mit.

Einen „vollständigen Schutz gegen jeglichen denkbaren Angriff mit Kriegswaffen durch die Armee eines anderen Staates“ könnten aber „weder ein Staat noch ein Betreiber einer atomaren Anlage vornehmen oder gewährleisten“.

Einen Präzedenzfall, bei dem „ein Kernenergie betreibender Staat einem umfassenden Angriffskrieg eines anderen Staates ausgesetzt war“, habe es im Laufe der zivilen Nutzung der Kernenergie bisher nicht gegeben, heißt es auf der Website der Behörde. Daher seien die möglichen Folgen auch „nicht realistisch bewertbar“.

