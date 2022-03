Ukraine-Krieg Vor Biden-Xi-Telefonat verschärft sich der Ton zwischen China und den USA

Die Staatschefs von China und den USA, Xi Jinping und Joe Biden, wollen am Freitag erstmals seit der russischen Invasion in der Ukraine direkt miteinander sprechen.

Peking Im Vorfeld des geplanten Telefonats zwischen US-Präsident Joe Biden und Chinas Staatschef Xi Jinping verschärft sich der Ton zwischen den beiden Großmächten. Die beiden Staatsoberhäupter wollen am Freitag um 14 Uhr deutscher Zeit erstmals seit der russischen Invasion in der Ukraine direkt miteinander sprechen.

Die US-Regierung drohte China erneut mit Konsequenzen im Falle militärischer Unterstützung für Russland im Krieg in der Ukraine. In der staatlichen chinesischen Zeitung Global Times wies ein ungenannter chinesischer Regierungsvertreter die Anschuldigungen als „unverantwortlich“ zurück. Sie seien zu einer „Standardpraxis“ der US-Seite vor hochrangigen Kontakten zwischen China und den USA geworden, die „sehr unmoralisch und unverantwortlich ist“, kritisierte der Offizielle, dessen Namen nicht genannt wurde.

Er bezeichnete die USA als „Verursacher dieser Krise“. China werde „die Drohungen und Nötigungen der Vereinigten Staaten niemals akzeptieren“. Sollten die USA Maßnahmen ergreifen, die Chinas legitimen Interessen und den Interessen chinesischer Unternehmen oder Individuen schadeten, werde China „nicht untätig herumsitzen und eine deutliche Antwort geben“. Kurz nach der Veröffentlichung des Global Times Artikel schlug ein Sprecher des Außenministeriums bei der täglichen Pressekonferenz einen ähnlichen Ton an.

Es ist ungewöhnlich, dass sich chinesische Regierungsvertreter im Vorfeld hochrangiger Gespräche derart aggressiv äußern. In der Regel versuchen offizielle Stellen vor derartigen Terminen eine freundlichere Atmosphäre zu verbreiten.

Zuvor hatte US-Außenminister Antony Blinken angekündigt, die USA wollten in dem Telefongespräch deutlich machen, dass China die Verantwortung für alle Maßnahmen trage, die es zur Unterstützung der russischen Aggression ergreife. „Wir sind besorgt, dass China erwägt, Russland direkt mit militärischer Ausrüstung für den Einsatz in der Ukraine zu unterstützen“, so Blinken. China hat solche Pläne bisher dementiert. Washington ist auch besorgt darüber, dass China Russland dabei helfen könnte, die von den westlichen Staaten verhängten Wirtschaftssanktionen zu umgehen.

Erstes Gespräch der Staatschefs seit Herbst

Das Telefonat zwischen Biden und Xi wäre das erste Gespräch zwischen Staatschefs seit November. Es soll nach Informationen der chinesischen Seite auf Initiative der USA zustande gekommen sein und folgt auf ein Treffen zwischen dem nationalen Sicherheitsberater Jake O‘Sullivan und Chinas Spitzendiplomaten Yang Jiechi am Montag in Rom.

Das Treffen am Montag war der erste direkte Austausch zwischen den beiden Supermächten seit Ausbruch des Kriegs in der Ukraine. Beobachter sind sich derweil uneins, ob das nun angesetzte Telefonat so kurz nach den Gesprächen in Rom ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist.

In dem Telefonat zwischen Biden und Xi am Freitag soll es um „die Bewältigung des Wettbewerbs zwischen unseren beiden Ländern sowie Russlands Krieg gegen die Ukraine und andere Themen von gegenseitigem Interesse“ gehen, sagte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, am Donnerstag in einer Erklärung. Von chinesischer Seite war lediglich von einem Meinungsaustausch zwischen Xi und Biden „zu den Beziehungen zwischen China und den USA und zu Fragen von gemeinsamem Interesse“ die Rede.

China hat solche Pläne bisher dementiert. Washington befürchtet auch, dass China Russland dabei helfen könnte, die von den westlichen Staaten verhängten Wirtschaftssanktionen zu umgehen. Die USA würden nicht zögern, China gegebenenfalls Kosten aufzuerlegen, betonte Blinken.

Biden nennt Putin einen „Kriegsverbrecher“

China stehe in der Verantwortung, seinen Einfluss auf Putin geltend zu machen und die Einhaltung internationaler Regeln einzufordern. Es scheine aber, dass China das Gegenteil tue. Bislang hat die US-Regierung keinen Beweis dafür vorgelegt, dass China Russland unterstützt oder dies plant. Chinas Außenministerium bezeichnete die Vorwürfe aus den USA als Desinformation.

China weigert sich, von einer russischen Invasion in der Ukraine zu sprechen

Die chinesische Staatsführung vermeidet es nach wie vor, von einer russischen Invasion in der Ukraine zu sprechen. Sie bezeichnet ihre Haltung als neutral. De facto unterstützt China die russische Position jedoch, in offiziellen Statements wird stets auf die russischen Sicherheitsinteressen verwiesen. In der UN-Generalversammlung hatte eine große Mehrheit der Staaten die russische Invasion in der Ukraine missbilligt, China hatte sich enthalten. Darüber hinaus verurteilt China die Sanktionen des Westens gegen Russland.

Allerdings hüten sich chinesische Führung und Unternehmen bislang, Russland zu unterstützen. Chinas Finanzinstitute hielten die vom Westen verhängten Sanktionen strikt ein, heißt es in einer Analyse von Alicia García Herrero, Chefökonomin für Asien-Pazifik der Investmentbank Natixis.

Zudem hat China sich offenbar geweigert, russische Fluggesellschaften mit Flugzeugteilen zu beliefern, berichteten russische Nachrichtenagenturen mit dem Verweis auf einen Beamten der russischen Luftfahrtbehörde vergangene Woche. Die westlichen Hersteller Boeing und Airbus hatten zuvor die Lieferung von Komponenten gestoppt.

