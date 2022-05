Ukraine-Krieg Vor Putins Auftritt am 9. Mai: USA und G7-Verbündete verhängen neue Sanktionen gegen Russland

Vor dem „Tag des Sieges“ in Moskau wollen die USA und die anderen G7-Staaten Kremlchef Putin in die Parade fahren. Neue Sanktionen treffen auch den wichtigen Energiesektor.

Washington Vor den Feierlichkeiten zum „Tag des Sieges“ in Moskau verhängen die USA und die anderen G7-Staaten wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine neue Sanktionen gegen Russland. Das teilte das Weiße Haus in Washington am Sonntag mit.

Zuvor hatten die Regierungschefs der G7-Staaten in einer Schaltkonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski gesprochen. Die Strafmaßnahmen zielen nach Angaben der US-Regierung unter anderem auf den wichtigen russischen Energiesektor ab.

Zur Siebenergruppe führender demokratischer Industrienationen gehören die Nato-Staaten USA, Kanada, Frankreich, Großbritannien, Italien und Deutschland sowie Japan.

In einer gemeinsamen Mitteilung kündigten die G7-Staaten weitere Unterstützung der Ukraine an und verurteilten Russland. „Wir sind entsetzt über den massiven Verlust von Menschenleben, den Angriff auf die Menschenrechte und die Zerstörung, die das russische Vorgehen in der Ukraine angerichtet hat.“

