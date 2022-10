Seine Truppen überraschten die Welt mit ihrem Widerstand gegen Russland. In der Ukraine ist Saluschnyj ein Star – und wird schon mit Selenski verglichen.

Der Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee heißt Walerij Saluschnyj. (Foto: Reuters) Walerij Saluschnyj

Berlin Walerij Saluschnyj ist der neue Liebling der Ukrainer. Der Chef der ukrainischen Armee wird geradezu vergöttert, in den sozialen Netzwerken ist er immer wieder Thema. Seine Geschichte erinnert ein wenig an den überraschenden Erfolg von Wolodimir Selenski, der vor drei Jahren vom Komiker zum Präsidenten wurde. Vor dem Krieg war Selenski der einzige Star auf dem politischen Olymp. Doch der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte holt jetzt in der Beliebtheit deutlich auf.

Selbst in den russischen Medien wird derzeit viel über das Phänomen Saluschnyj geschrieben und die nicht ausgesprochene Konkurrenz zwischen ihm und Selenski hervorgehoben. Angeblich sei der Präsident eifersüchtig auf die wachsende Popularität des Generals. Das lässt sich jedoch nicht belegen. Selenskis Beliebtheitswerte sind in den letzten sieben Monaten stetig gestiegen, unter seiner Führung ist das Land in diesem Krieg geeint wie nie zuvor.

Walerij Saluschnyj eint die Ukraine im Krieg gegen Russland

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen