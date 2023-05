Russland verstärkt seine Angriffe auf die Ukraine vor dem 9. Mai und erhöht zugleich die Sicherheitsvorkehrungen im eigenen Land. Kiew zügelt indes die Erwartungen an den Gegenschlag.

Auf das Gebietam Schwarzen Meer feuerten russische Truppen bis zu acht Kh-22-Marschflugkörper. (Foto: via REUTERS) Feuer in der Region Odessa nach einem russischen Raketenangriff

Odessa Russland hat seine Angriffe auf die Ukraine in der Nacht auf Montag erneut intensiviert: In der Hauptstadt Kiew konnte die ukrainische Luftabwehr 35 Kamikaze-Drohnen abwehren, durch herabfallende Überreste und Schäden an Gebäuden wurden nach Angaben des Bürgermeisters Vitali Klitschko mindestens fünf Personen verletzt.

Auf das südliche Gebiet Odessa am Schwarzen Meer feuerten russische Truppen bis zu acht Kh-22-Marschflugkörper, wie der Sprecher der Luftwaffe ukrainischen Medien zufolge bestätigte. Dabei wurden eine Erholungsanlage und eine Lebensmittelfabrik getroffen, ein Toter und drei Verletzte wurden von der Militärverwaltung Odessa bestätigt. Am Montagvormittag ertönte dann im ganzen Land direkt der nächste Luftalarm: Militärbeobachter berichteten vom Start einer MiG-31K, die als Trägerin der Überschallrakete Kinjal dient.

