Ukraine-Krieg Wann startet Putin seine Großoffensive?

Berlin, London Die Satellitenbilder sind eindeutig: Aus dem südwestrussischen Rostow am Don zieht eine lange Militärkolonne aus gepanzerten Fahrzeugen, Mannschafts- und Tankwagen in Richtung Donbass. Zugleich bewegt sich aus dem russischen Belgorod ein 13 Kilometer langer Strom aus 400 Panzern und Artilleriegeschützen in Richtung Ostukraine.

Und das US-Verteidigungsministerium warnt, Kreml-Chef Wladimir Putin habe seine Truppen in der Ostukraine von 30.000 auf 40.000 Mann aufgestockt.

Die westlichen Geheimdienste sind sich sicher, dass der Ukrainekrieg vor einer dramatischen Eskalation steht, dass die Russen ihre letzten Vorbereitungen auf einen Großangriff im Osten des Landes treffen. Was die Nervosität weiter erhöht, sind Hinweise, Putin könnte erstmals in diesem seit sieben Wochen andauernden Krieg Chemiewaffen eingesetzt haben.

Mediziner aus der seit Wochen eingekesselten Hafenstadt am Asowschen Meer berichteten, dass alle Opfer die gleichen Symptome aufwiesen: Erstickungsanfälle, Rötung des Gesichts, erhöhter Blutdruck, Trockenheit, Brennen im Hals und Reizungen der Augenschleimhäute.

Ukrainischen Berichten zufolge seien die im Stahlwerk Asowstahl verschanzten ukrainischen Truppen von einer unbemannten Drohne mit chemischen Kampfstoffen beschossen worden. Die von Moskau gelenkten Separatisten in Donezk bestritten den Chemiewaffeneinsatz, obwohl sie am Montag noch damit gedroht hatten: Damit sollten „die Maulwürfe ausgeräuchert“ werden, hatten sie gesagt. Als Maulwürfe werden von den Separatisten nationalistische ukrainische Kampfgruppen verächtlich gemacht.

Verdacht auf Einsatz von Phosphormunition

Die stellvertretende Verteidigungsministerin der Ukraine, Hanna Malyar, kündigte Untersuchungen darüber an, ob es sich „um Phosphormunition handeln könnte“. Der Einsatz von Chemiewaffen ist international geächtet. In Syrien, wo Russland durch einen massiven Militäreinsatz den dortigen Diktator Bashar al-Assad gegen die Aufständischen im Amt halten konnte, wurden mehrfach Chemiewaffeneinsätze nachgewiesen.

Dieses von Maxar Technologies zur Verfügung gestellte Satellitenbild zeigt Militärfahrzeuge, die sich am 8. April 2022 in der Gegend von Welykyj Burluk, östlich von Charkiw in der Ostukraine, nach Süden bewegen. (Foto: dpa) Satellitenaufnahmen in der Ostukraine

Die britische Außenministerin Liz Truss erklärte, ihr Land überprüfe die Vorwürfe. „Jeder Einsatz solcher Waffen wäre eine gefühllose Eskalation in diesem Konflikt. Und wir werden Putin und sein Regime zur Rechenschaft ziehen“, schrieb Truss auf Twitter.

Ihr Staatssekretär James Heappey sagte mit Blick auf eine mögliche Reaktion des Westens, es seien alle Optionen auf dem Tisch: „Ich denke, es ist nützlich, eine gewisse Unklarheit darüber aufrechtzuerhalten, wie genau die Antwort aussehen würde.“

Heappey bezeichnete es dennoch als „ziemlich wahrscheinlich“, dass die Ukraine den Sieg im Osten davontrage. Es drohe allerdings ein Kampf „zwischen zwei etwa gleich starken Militärmächten“.

Sorgen über eine massive Eskalation löst auch eine Personalie aus. Nach dem bisher erfolglosen Abschneiden der russischen Einheiten steht das Militär nun unter dem Kommando des berüchtigten Generals Alexander Dwornikow, der bisher Chef des Militärbezirks Süd war. Mit dem „General Skrupellos“ genannten Befehlshaber wachse die Sorge vor einem vollkommen rücksichtslosen Militäreinsatz.

Mit dem berüchtigten General Alexander Dwornikow wächst die Sorge vor einem vollkommen rücksichtslosen Militäreinsatz Russlands in der Ukraine. (Foto: dpa) Wladimir Putin und Alexander Dwornikow (r.)

Dwornikow habe „Erfahrung mit der Unterdrückung in Tschetschenien und in Syrien“, sagt Serhij Sgurez, Direktor des Beratungsunternehmens Defense Express. „Wenn es Widerstand am Boden gab, wurden Artillerie und Fliegerbomben eingesetzt, um Gebiete, in denen die Bevölkerung Widerstand leistete, vollständig zu zerstören. In den Städten, in denen der Widerstand weiterging, wurden chemische Waffen eingesetzt“, so der Militärexperte.

„Dieser Kommandeur ist ein Kriegsverbrecher“, behauptete auch der syrische Armeedeserteur Fares al-Bajusch. Unter ihm dürften die Russen auch in der Ukraine eine Strategie der „verbrannten Erde“ vorantreiben, also massive Zerstörung und viele zivile Opfer in Kauf nehmen. Darin habe der General viel Erfahrung, sagte Al-Bajusch.

Der nationale Sicherheitsberater im Weißen Haus, Jake Sullivan, warnte eindringlich, der neu bestellte General sei bekannt für seine Brutalität gegenüber Zivilisten in Syrien. Aber: „Keine Ernennung eines Generals kann die Tatsache ungeschehen machen, dass sich Russland bereits mit einem strategischen Scheitern in der Ukraine konfrontiert sah. Dieser General wird nur ein weiterer Urheber von Verbrechen und Brutalität gegen ukrainische Zivilisten sein.“

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski äußerte indes Zweifel an der Entschlossenheit Europas, den Druck auf Russland wegen der Kriegsgräuel in seinem Land zu erhöhen: „Einige EU-Staaten können sich nicht festlegen, wann sie zumindest spürbar den Kauf russischer Energieträger einschränken“, kritisierte er in einer Ansprache an Litauens Parlament am Dienstag.

Militärische Lage

Unterdessen wurde bekannt, dass eine geplante Reise von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach Kiew geplatzt ist, weil er dort offensichtlich nicht willkommen ist.

Der polnische Präsident Andrzej Duda habe in den vergangenen Tagen angeregt, dass sie beide zusammen mit den Staatschefs der baltischen Staaten Litauen, Lettland und Estland in die ukrainische Hauptstadt reisen, „um dort ein starkes Zeichen gemeinsamer europäischer Solidarität mit der Ukraine zu senden und zu setzen“, sagte Steinmeier am Dienstag bei seinem Besuch in Warschau. „Ich war dazu bereit. Aber offenbar – und ich muss das zur Kenntnis nehmen – war das in Kiew nicht gewünscht.“

Wladimir Putin verteidigt den Angriff der Russen

Derweil versuchte Kreml-Chef Putin, den Angriff auf die Ukraine zu rechtfertigen. Dass die russischen Soldaten siegen würden, daran habe er „keine Zweifel“, sagte der Kreml-Chef am Dienstag bei einem gemeinsamen Besuch mit dem weißrussischen Diktator Alexander Lukaschenko auf dem fernöstlichen russischen Weltraumbahnhof Wostotnyj.

„So seltsam es heute auch klingen mag, ich habe immer gesagt, dass wir ein dreifaches Volk sind: die Ukraine, Belarus und Russland.“ Putin behauptete erneut, „antirussische Kräfte“ hätten einen Angriff gegen Russland geplant. „Die Frage war nur, wann sie beginnen“, behauptete der inzwischen wegen der Gräueltaten um Kiew als Kriegsverbrecher beschuldigte Putin zum wiederholten Male. Er habe „keine andere Wahl“ gehabt als militärisch zu agieren.

