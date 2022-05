Ukraine-Krieg Warum feiert Russland den 9. Mai?

Unmittelbar vor dem 9. Mai hält Olaf Scholz am Sonntagabend eine Fernsehansprache. Warum der Tag in Russland ein Feiertag ist, und was Sicherheitsexperten am „Tag des Sieges“ befürchten.

Düsseldorf Mitten im Ukrainekrieg lenken die meisten Beobachter ihre Aufmerksamkeit auf ein Datum und die russischen Aktivitäten an diesem Tag: dem 9. Mai. Dieser Feiertag hat eine historische Bedeutung für Russland und wird jährlich mit Militärparaden zelebriert. In diesem Jahr nehmen aufgrund des Ukrainekriegs allerdings die Spekulationen zu, was die russische Armee unter Wladimir Putin am 9. Mai tun könnte. Warum der Tag in Russland gefeiert wird – und womit Sicherheitsexperten in diesem Jahr rechnen. Eine Einordnung.

Warum wird der 9. Mai in Russland gefeiert?

Der 9. Mai wird in Russland auch „Tag des Sieges“ genannt. Es ist heutzutage der wichtigste Feiertag in Russland und erinnert an den militärischen Sieg über Nazideutschland am 9. Mai 1945. Während in westeuropäischen Ländern wie Frankreich die Kapitulation des Deutschen Reichs am 8. Mai gefeiert wird, ist der Tag in Russland aufgrund der Zeitverschiebung der 9. Mai. Denn die Kapitulationserklärung wurde in der Nacht vom 8. Mai auf den 9. Mai unterzeichnet.

Der Tag wurde erstmals 20 Jahre nach dem Kriegsende in der Sowjetunion als Feiertag eingeführt. Die Tatsache, dass seinerzeit der vom Deutschen Reich begonnene Zweite Weltkrieg beendet wurde, ist sicherlich ein berechtigter Grund für einen Feiertag. Dass bei den alljährlichen Feierlichkeiten samt Militärparade die sowjetische Vergangenheit generell glorifiziert wird, ohne kritischen Bezug zur russischen Gegenwart, stößt allerdings vereinzelt auf Kritik aus dem Ausland. Es werde ein russischer Nationalmythos gefördert, beobachten etwa Historiker.

Was passiert normalerweise am 9. Mai?

In Russland wird alljährlich an die sowjetische Tradition angeknüpft, mit großen Militärparaden an den Sieg über Nazideutschland 1945 zu erinnern. 2020 wurde die Parade am Boden aufgrund der Coronapandemie abgesagt, stattdessen flog die Luftwaffe in Formation über mehrere russische Großstädte. Üblicherweise sind die militärischen Aufmärsche in Moskau an runden Jahrestagen besonders groß mit Tausenden Soldaten. Unter Präsident Wladimir Putin wurde die politische Bedeutung des 9. Mai für die russische Bevölkerung erhöht.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Womit rechnen Sicherheitsexperten am 9. Mai dieses Jahr?

Was Wladimir Putin und seine Armee in diesem Jahr am und nach dem 9. Mai tun werden, ist völlig unklar. Fest steht, dass in Moskau eine große Militärparade abgehalten werden soll. Russlands autokratischer Machthaber hält sich aber mit Äußerungen zum Kriegsverlauf vor diesem Hintergrund bislang zurück. Aus Sicht von Sicherheitsexperten sind zwei Varianten die wahrscheinlichsten. Entweder Putin begnügt sich mit den regionalen Gebietsgewinnen in der Ukraine – oder er ordnet die Generalmobilmachung an.

Einige westliche Geheimdienste befürchten Letzteres: Dass Zehntausende weitere Soldaten in die russische Armee eingezogen werden und Russland seine Angriffe auf die Ukraine massiv ausweitet. Möglich wäre, dass Putin für den 9. Mai die Verkündung von militärischen Erfolgen in der Ukraine anstrebt. Möglich wäre auch, dass er der Ukraine offiziell den Krieg erklärt. Hierzulande wächst der Eindruck, dass Russlands Präsident umso lauter und aggressiver wird, je weiter ein Kriegsende in der Ukraine entfernt ist.

Mehr: Die wichtigsten Entwicklungen und aktuellen Nachrichten zum Ukrainekrieg finden Sie in unserem Liveblog