Ukraine-Krieg Was ein 13-Kilometer-Konvoi über Russlands Offensive im Donbass verrät

Satellitenaufnahmen zeigen rund 400 russische Fahrzeuge, Panzer und Artillerie in der Ostukraine. Nach einem ersten Rückschlag dürfte ihr Schicksal richtungsweisend sein.

Rund 400 Fahrzeuge, Panzer und Artillerie sollen es sein, die sich vom russischen Belgorod aus in einer 13 Kilometer langen Kolonne in Richtung der ukrainischen Stadt Isjum bewegen. (Foto: dpa) Satellitenbilder aus Welykvj Burluk

Wieder ist ein russischer Konvoi Vorbote für das, was die Ukraine erwarten könnte. Wieder erfüllt er zunächst einmal seinen Zweck, indem er in Kiew und im Westen Besorgnis erregt. Und wieder sind es Satellitenaufnahmen, die auf seine Größe schließen lassen: Rund 400 Fahrzeuge, Panzer und Artillerie sollen es sein, die sich vom russischen Belgorod aus in einer 13 Kilometer langen Kolonne in Richtung der ukrainischen Stadt Isjum bewegen.

Die Satellitenaufnahmen zeigten den Konvoi zuletzt am Sonntag etwa auf halber Strecke im kleinen Ort Welykyj Buluk östlich von Charkiw. Die Frage, die sich unweigerlich stellt: Endet dieser Konvoi so wie die berüchtigte rund 60 Kilometer lange Kolonne nahe Kiew? Auch dieser besorgte die Ukraine damals, wurde als Vorhut für den großen russischen Angriff auf die Hauptstadt gesehen.

