Ukraine-Krieg Weitere Staaten wenden sich von Russland ab

Der russische Präsident hat am Mittwoch die Teilmobilmachung von 300.000 Reservisten angekündigt.

Tokio, Peking, Berlin, Istanbul Nach Verlusten der russischen Armee und einer Kriegseskalation durch Wladimir Putin achten weitere Staaten darauf, nicht als Verbündete Moskaus wahrgenommen zu werden.

Markant war eine Erklärung aus Nordkorea von Mittwochabend: „Wir haben noch nie Waffen oder Munition nach Russland exportiert und planen auch nicht, dies zu tun“, sagte ein Beamter des nordkoreanischen Verteidigungsministeriums laut der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA. Der Vize-Präsident von Carnegie Endowment for Peace, einem US-Thinktank, lästerte daraufhin in einem Tweet über Putin: „Nicht einmal Nordkorea will sich mit dem Kerl sehen lassen?“

Das US-Außenministeriums hatte kürzlich berichtet, Russland wolle in Nordkorea Millionen von Raketen und Artilleriegeschossen für den Einsatz in der Ukraine kaufen, auch wenn es keine Hinweise darauf gebe, dass das Geschäft schon abgeschlossen sei.

Eine Kursänderung könnte sich bei der Türkei andeuten. Präsident Recep Tayyip Erdogan bot sich bislang vor allem als neutraler Vermittler an. In dieser Woche sagte er dann aber dem amerikanischen Sender PBS, dass Russland das gesamte besetzte Gebiet in der Ukraine zurückgeben müsse – inklusive der Halbinsel Krim, die es bereits 2014 annektiert hatte.

Nachdem Putin am Mittwoch einen Plan zur Annexion weiterer Gebiete vorgestellt hatte, erklärte das Außenministerium in Ankara: „Wir sind besorgt über Versuche, in einigen Regionen der Ukraine einseitige Referenden durchzuführen.“ Solche „illegitim beschlossenen Tatsachen“ würden von der internationalen Gemeinschaft nicht anerkannt.

Der türkische Präsident hat von Putin gefordert die annektierten Gebiete zurück zu geben. (Foto: AP) Recep Tayyip Erdogan

„Im Gegenteil, sie werden die Bemühungen um eine Wiederbelebung des diplomatischen Prozesses erschweren und die Instabilität vertiefen“, hieß es ungewohnt deutlich. Die Türkei stehe für die „territoriale Unversehrtheit, Unabhängigkeit und Souveränität“ der Ukraine.

Die Türkei unterstützt die Ukraine schon seit vergangenem Jahr mit Kampfdrohnen, ist wirtschaftlich aber immer noch stark vom Handel mit Russland abhängig. Je mehr die Stimmung gegen Russland kippt, desto schwieriger wird es für Erdogan, an der neutralen Haltung gegenüber Russland festzuhalten.

China ist unzufrieden

In China werden die militärischen Misserfolge Russlands in der Ukraine laut Experten mit Unbehagen verfolgt. Wenn Xi am Ende auf den Kriegsverlierer gesetzt hat, könnte das seinem Ansehen innerhalb Chinas schaden.

Offen ist aber, ob es einen Punkt gibt, ab dem Peking sagt, dass es genug ist. „Es ist durchaus vorstellbar, dass im bilateralen Treffen zwischen Putin und Xi während des SCO-Gipfels sehr deutliche Worte gefallen sind“, sagt Nadine Godehardt, Chinaforscherin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP). „Wissen können wir das aber nicht.“

China braucht Russlands Unterstützung im Falle einer Auseinandersetzung mit Taiwan. (Foto: AP) Wladimir Putin und Xi Jinping

Daher sei es auch schwer einzuschätzen, wann Putin das Maß aus Xis Sicht überschritten hat. „Eine klare rote Linie erscheint mir die Anwendung von Nuklearwaffen, ob das aber auch taktische Nuklearwaffen miteinschließt, ist wiederum schwer zu beurteilen“, sagt Godehardt. Eine andere rote Linie könnte möglicherweise auch die absichtliche Beschädigung eines Kernkraftwerkes sein.

Ein Interesse an einer weiteren Schwächung Putins hat China laut Experten nicht, geschweige denn an einem Sturz des russischen Regimes. Auf keinen Fall wolle Xi ein westliches, demokratisches Russland. „China will, dass Putin bleibt“, sagt Alicia García Herrero, Chefvolkswirtin der französischen Investmentbank Natixis für die Region Asien-Pazifik.

Xi und Putin brauchen sich gegenseitig

Auf diese Weise könne sich die Volksrepublik Zugang zu den günstigen Rohstoffen Russlands sichern. Peking wünsche sich ein Russland, das von China abhängig sei, dabei aber auch nicht zu stark geschwächt werde.

Zuletzt wurden einige Statements von Putin und aus der chinesischen Führung so interpretiert, dass China schon von Russland abrückt. Dafür sehe er aber keinerlei Anzeichen, sagt Sebastian Heilmann, Chinaprofessor an der Universität Trier und Gründungsdirektor des Berliner China-Thinktanks Merics. „Das unveränderte gemeinsame strategische Interesse Russlands und Chinas besteht darin, das von den USA geführte Bündnissystem zu schwächen und zu spalten“, sagte er.

Im Falle von militärischen Konflikten rund um Taiwan brauche Peking unbedingt die Unterstützung und Rückendeckung Moskaus. Das sei der eigentliche „Deal“ zwischen Putin und Xi Jinping, so Heilmann: Sie müssten sich gegenseitig den Rücken freihalten, weil militärische Konfrontationen mit den USA und dem US-Bündnissystem weder für Russland noch für China auszuschließen sind. „Es ist die geopolitische und militärische Spannungslage, die Russland und China zusammenhält – auch wenn China mit den militärischen Misserfolgen Russlands in der Ukraine und den weltwirtschaftlich negativen Auswirkungen des Ukraine-Kriegs nicht zufrieden sein kann.“

Indiens Haltung wackelt

Auch Indien setzt traditionell auf gute Beziehungen zu Russland. Es wolle so seinen Nachbarn China und Pakistan etwas entgegensetzen können, sagt der Indien- und Sicherheitsexperte Satoru Nagao vom amerikanischen Thinktank Hudson Institute.

(Foto: imago images/ITAR-TASS) Indien Premier Narendra Modi und Russlands Präsident Wladimir Putin

Indien handle in der diplomatischen Partnersuche so wie Inder bei der Taxi-Wahl. Üblich sei, viele Taxi-Fahrer zu fragen, um den besten Preis zu finden, so Nagao. „Sie glauben, dass es für den Kunden nicht gut ist, wenn er nur eine Wahl hat.“

Derzeit tendiere das Land stärker zu den USA und deren Verbündeten, da Russland in einem möglichen Konflikt mit China oder Pakistan nicht mehr als verlässlicher Waffenlieferant gesehen wird. So würde Indiens Militär beispielsweise an der Grenze zu China vor allem Waffen der USA und anderer westlich orientierter Staaten einsetzen.

Sein Fazit: „Wir sollten nicht vergessen, dass sich der Kunde letztendlich für einen Taxifahrer entscheidet. Und ich denke, dass die USA und ihre Verbündeten die einzige Wahl sind.“



