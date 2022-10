Ukraine-Krieg Wie die Ukraine und der Westen auf Putins Kältekrieg reagieren

Auf das Land kommt ein brutaler Winter zu, die Russlands Attacken könnten das Leben unmöglich machen. Mit 1000 Energietechnikern will Kiew das Schlimmste verhindern.

Gennadiy Ryabtsev, Mitglied des öffentlichen Rates im Ministerium für Energie und Kohleindustrie, sieht selbst den Iron Dome nicht in der Lage die Energiesysteme vollständig zu schützen. (Foto: Reuters) Das israelische Raketenabwehrsystem Iron Dome

Berlin Spätestens am Donnerstag sind die Auswirkungen der andauernden russischen Drohnen- und Raketenangriffe bei jedem Ukrainer angekommen: Bis zu vier Stunden lang stellte der Energieversorger Ukrenergo zeitlich gestaffelt in jedem Gebiet den Strom ab.

Und dabei soll es nicht bleiben: „Wir müssen die Menschen auffordern, morgens und abends Strom zu sparen, um die Belastung des beschädigten Netzes zu verringern“, sagt Ukrenergo-Chef Volodymyr Kudrytskyi dem Tagesspiegel.

„Es geht Putin darum, einen Diktatfrieden zu erreichen. Er will, dass sich der Druck in der ukrainischen Gesellschaft erhöht“, sagt Andreas Umland, Analyst am Stockholm Centre for Eastern European Studies. Er vermutet, dass die Bombardements so lange weitergehen, bis die Ukraine zu territorialen Kompromissen bereit ist. Dass das Kalkül aufgeht, glaubt er nicht: „Ich war letzte Woche in Kiew: Die ukrainische Position hat sich eher noch verhärtet.“

Russland greift gezielt Energieversorgung der Ukraine an