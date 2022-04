Ukraine-Krieg Wie Ermittler mögliche Kriegsverbrechen in Butscha aufklären

Berlin, Genf, Brüssel Wochenlang hatten sich die Menschen von Butscha in ihren Häusern eingeschlossen. Auf den Straßen drohte die Erschießung durch russische Soldaten. Darum gab es kaum Berichte über das, was dort geschah.

Doch mittlerweile ergeben sich, auch dank Satellitenbildern, Beweise, die kaum zu fälschen sind. Solche Quellen miteinander zu verknüpfen ist die Spezialität der britischen Recherchegruppe Bellingcat.

Die Gruppe klärte damit schon im Syrienkrieg Verbrechen auf und konnte beweisen, dass es ein russisches Flugabwehrsystem war, mit dem 2014 der Flug MH17 über der Ukraine abgeschossen wurde. Die Recherchen wurden später von offiziellen niederländischen Ermittlern bestätigt.

Die „New York Times“ veröffentlichte am Montag zwei Videos, in denen öffentlich verfügbare Instagram-Videos mit aktuellen Satellitenbildern des US-Unternehmens Maxar Technologies verknüpft werden.

Markierungen helfen dabei, zu erkennen, dass aus beiden Perspektiven die gleichen Leichen und die gleichen Autos zu sehen sind. Je mehr Journalisten in die Stadt reisen, desto mehr Bilder kommen hinzu, die sich auswerten lassen.

Über die ukrainische Armee wurde zudem ein Drohnenvideo verbreitet, das zeigt, wie ein Fahrradfahrer – also offensichtlich ein Zivilist – von Schützenpanzern aus erschossen wird. Die Leiche wurde nun an genau der Stelle gefunden, die sich im Video erkennen lässt.

Deutschland will Ermittlungen mit einer Million Euro unterstützen

Die Videos reichen aus, um damit politische Sanktionen zu begründen. Der Westen will aber mehr: „Die Täter und ihre Auftraggeber müssen zur Rechenschaft gezogen werden“, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz. Das ist vor allem die Aufgabe des internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag.

Die Gräueltaten an Bewohnern der Stadt Butscha sind nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Selenskyj kein Einzelfall. (Foto: dpa) Straße in Butscha

Ermittler des Gerichtshofs sind seit Anfang März in der Ukraine, um Verbrechen aufzuklären. Deutschland versprach nun, die Mission zusätzlich mit einer Million Euro zu unterstützen, ebenso wie die Untersuchungskommission der Uno. Diese hat derzeit 45 Mitarbeiter in der Ukraine, zwölf weitere unterstützen die Mission aus dem Ausland.

In diesen Teams sind typischerweise auch Forensiker vertreten, die Schusswunden begutachten und den Zustand von Leichen bewerten können.

Das Uno-Hochkommissariat für Menschenrechte hatte schon vor den Nachrichten aus Butscha eine Reihe russischer Militäroperationen aufgelistet, die als Kriegsverbrechen gewertet werden müssen. Darunter sind Luftangriffe auf Schulen, Wohngebäude und Krankenhäuser.

Iryna Wenediktowa, Generalstaatsanwältin der Ukraine, und Denys Monastyrskyj, Innenminsiter der Ukraine, sammeln Beweise für mögliche Kriegsverbrechen. (Foto: dpa) Butscha

„Wir erinnern die russischen Behörden daran, dass direkte Attacken gegen Zivilisten und zivile Einrichtungen sowie das sogenannte Flächenbombardement auf Städte und Dörfer und andere Formen wahlloser Angriffe nach dem Völkerrecht verboten sind und Kriegsverbrechen gleichkommen können“, warnte die Behörde. Deutlicher kann sie nicht werden, solange die russische Schuld nicht einwandfrei erwiesen ist.

Auch nationale Gerichte können tätig werden. In Deutschland ermittelt bereits der Generalbundesanwalt wegen möglicher Kriegsverbrechen. Das Weltrechtsprinzip im Völkerstrafrecht gibt ihm das Recht zu Ermittlungen auch bei Taten, die nicht in Deutschland begangen wurden und bei denen auch keine deutschen Täter oder Opfer involviert sind, solange sich der mutmaßliche Täter in Deutschland befindet.

Beim ersten Fall dieser Art in Deutschland wurde Anfang des Jahres ein Akteur des syrischen Bürgerkriegs vor dem Oberlandesgericht Koblenz wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, 27-fachen Mordes und weiterer Delikte zu lebenslanger Haft verurteilt.

7000 Meldungen über Kriegsverbrechen

Auch die Ukraine selbst sammelt Beweise. Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft sind seit Beginn der Invasion vor sechs Wochen bereits 7000 Meldungen über Kriegsverbrechen eingegangen.

Ein von der EU unterstütztes Ermittlerteam hat die Arbeit aufgenommen. „Alle Verbrechen der Besatzer werden dokumentiert“, sagte der Präsident der Ukraine, Wolodimir Selenski. Man tue alles, um die beteiligten russischen Soldaten zu identifizieren.

USA streben Verfahren wegen Kriegsverbrechen gegen Russland an

Private Organisationen versuchen, bei der Strafverfolgung zu helfen. So ist Human Rights Watch seit Beginn des Konflikts in der Ukraine und sammelt Beweise, die es teilweise veröffentlicht, teilweise Behörden zur Verfügung stellt. Bislang hat die Organisation vier Fälle dokumentiert, bei denen es jeweils um Vergewaltigungen oder Hinrichtungen geht. Zu Butscha bereitet sie eine Mitteilung vor.

Die Ergebnisse kämen meist später als die Berichte von Journalisten, sagte ein Vertreter von Human Rights Watch. Dafür spreche man aber mit mehr Zeugen und werte mehr Beweise aus, als es Journalisten üblicherweise möglich ist.

Dass russische Soldaten Kriegsverbrechen begangen haben, ist kaum zu bezweifeln. Die Untersuchungen sollen auch aufzeigen, wie weit diese Verbrechen systematisch begangen wurden. Denn belangt werden kann nicht nur der einzelne Soldat, sondern auch der jeweilige Kommandant.

Hugh Williamson, Direktor bei Human Rights Watch, erklärte: „Die Befehlshaber sollten sich darüber im Klaren sein, dass sie im Rahmen der Befehlsverantwortung persönlich für Kriegsverbrechen strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden können, wenn sie Mord und Vergewaltigung ungesühnt lassen.“

Seine Organisation hält es für naheliegend, dass die Verbrechen systematisch begangen werden. Darauf deuteten die massive Bombardierung von Wohnblöcken, Kindergärten und Krankenhäusern sowie der Einsatz von international geächteten Waffen wie Streubomben hin.

