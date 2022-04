Ukraine-Krieg Wie Russland seinen Propagandakrieg in Lateinamerika führt

Viele Menschen in Lateinamerika misstrauen nationalen und westlichen Medien. Die russische Regierung nutzt das für ihre Zwecke – mit großem Erfolg.

Das Zentralorgan seiner Regierungspartei, „La Jornada“, bedient sich russischer Narrative. (Foto: AP) Der mexikanische Präsident Andres Manuel López Obrador

Mexiko-Stadt Die Tageszeitung „La Jornada“, so etwas wie das Zentralorgan aller mexikanischen Linken und der Regierung von Präsident Andres Manuel López Obrador, bemüht sich gar nicht erst um Objektivität. „Russland fordert die Uno auf, sich mit der Inszenierung des Massakers in der Ukraine zu befassen“, machte die Zeitung am 4. April ihre Titelseite auf.

Die Zeitung übernahm damit das russische Narrativ zu den Gräueltaten in Butscha, auch wenn sie das Wort „Inszenierung“ kursiv setzte. In den Tagen nach der Schlagzeile gab das Blatt in seinen Aufmachern dennoch weiterhin teils ungefiltert die russische Version der Ereignisse wieder. Immerhin regte sich vereinzelt Kritik in den sozialen Netzwerken. „La Jornada“ berichte tendenziös über den Krieg in Osteuropa, hieß es dort.

