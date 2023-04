Der Ex-Oligarch Chodorkowski hält einen Regimewechsel in seiner Heimat nur mit Waffengewalt für möglich. Stimmt das? Und was folgt daraus? Experten antworten.

Berlin Es waren ungewohnt radikale Worte, zumindest für den deutschen Teil des Publikums, die der russische Ex-Oligarch und Oppositionelle Michail Chodorkowski in Berlin von sich gab: „Menschen, die in Demokratien leben, glauben, für einen Regimewechsel in Russland reiche es aus, dass nur genug Leute auf die Straße gehen. Lösen Sie sich von diesem naiven Gedanken!“

Vielmehr sei ein Regimewechsel in Putins Russland – das Thema einer Konferenz des Thinktanks „Zentrum Liberale Moderne“, auf welcher der Oppositionelle sprach – nur mithilfe einer bewaffneten Opposition möglich.

„Jeder Wechsel einer totalitären Gewalt ist unabdingbar mit einem gewaltsamen Regimewechsel verbunden oder mit der Androhung eines gewaltsamen Umsturzes“, sagte Chodorkowski. Die Machtelite müsse mithilfe von Waffengewalt vor eine Entscheidung gestellt werden: Abdanken und leben oder nicht abdanken und sterben. „Und ich denke, dass in Russland die Situation nicht anders sein wird.“

