 Ukraine-Krieg: Wie weit geht Belarus bei der Unterstützung Russlands?

Experten rechnen aktuell nicht mit einem Angriff von belarussischen Truppen auf die Ukraine. Trotzdem ist das Nachbarland für Russlands Militär unentbehrlich.

Der belarussische Machthaber ist auf den Schutz durch das eigene Militär angewiesen, versichern Experten. (Foto: AP) Alexander Lukaschenko zwischen hochrangigen Militärs

Riga Im offenen Gelände, die Landschaft verschneit, demonstrieren Soldaten den Einsatz von Panzern, Maschinengewehren, Kampfjets. Die Bilder, ausgestrahlt vom Fernsehsender des belarussischen Verteidigungsministeriums VoyenTV, zeigen eine gemeinsame Militärübung von Russland und Belarus. Sie begann vergangenen Montag und soll noch bis Ende des Monats andauern.

Die Machtdemonstration schürt vielerorts Sorgen: davor, dass Russland das Militär des verbündeten Belarus künftig noch stärker in den Krieg gegen die Ukraine einbeziehen könnte. Davor, dass eine neue Offensive aus Belarus in Kürze den Norden der Ukraine treffen könnte. Und davor, dass bald auch belarussische Soldaten an der Seite der russischen Armee auf ukrainischem Boden kämpfen könnten.

Viele Experten halten diese Szenarien aktuell zwar für unwahrscheinlich – bestätigen zugleich aber die grundsätzlich wichtige Rolle, die Belarus für Russlands Krieg gegen die Ukraine spielt.

