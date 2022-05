Ukraine-Krieg „Wir werden die Täter zur Rechenschaft ziehen“ – Baerbock besucht Butscha und trifft Selenski

Berlin Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) ist als erstes deutsches Kabinettsmitglied seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine in die Hauptstadt Kiew gereist. Dort wurde sie am Nachmittag von Präsident Wolodimir Selenski empfangen, der ihr die Unterstützung Deutschlands dankte.

Es sei von großem Wert für das Land, dass sich Deutschland solidarisch zeige mit dem ukrainischen Volk, sagte Selenski einem von der Präsidialverwaltung veröffentlichten Video zufolge. Baerbock wurde von ihrem niederländischen Kollegen Wopke Hoekstra begleitet.

Baerbock informierte Selenski darüber, dass in wenigen Tagen mit der Ausbildung ukrainischer Soldaten an der modernen Panzerhaubitze 2000 begonnen werde, die Deutschland gemeinsam mit den Niederlanden an die Ukraine liefern werde. Sie reiste auch nach Kiew, um die deutsche Botschaft wiederzueröffnen. In der Botschaft werde es zunächst einen eingeschränkten Betrieb geben.

Zuvor hatte Baerbock die Orte Butscha und Irpin besucht. In Butscha waren nach dem Abzug der russischen Truppen mehr als 400 Leichen gefunden worden – teils mit auf den Rücken gebundenen Händen.

In einer Kirche in Butscha berichtete Baerbock von ihren Eindrücken und sprach von einem „Ort, wo die schlimmsten Verbrechen passiert sind, die man sich nur vorstellen kann“. Ihr sei klar geworden, dass „diese Opfer wir alle sein könnten“, sagte Baerbock und verglich Butscha als Vorort von Kiew mit ihrer Wahlheimat Potsdam als Vorort von Berlin.

Menschen seien bei alltäglichen Erledigungen getötet worden. In der Kirche habe sie Bilder gesehen von einer Mutter, die mit ihren beiden Kindern versucht hatte zu fliehen und dabei getötet worden sei.

Die Bundesaußenministerin machte sich in dem Vorort von Kiew ein Bild der Lage. (Foto: Reuters) Annalena Baerbock in Butscha

Gleichzeitig versprach Baerbock der ukrainischen Generalstaatsanwältin Iryna Wenediktowa, die sie auf dem Besuch begleitete, dass Deutschland und die internationale Gemeinschaft sie bei der Aufklärung unterstützen wollten. „Wir werden dafür sorgen, dass die Täter zur Rechenschaft gezogen werden, das sind wir den Opfern schuldig“, sagte Baerbock.

Beim Besuch der schwer zerstörten Kleinstadt Irpin, ebenfalls am Rande von Kiew gelegen, zeigte Baerbock Bewunderung für die Ukraine: „Sie sind ein sehr tapferes Land, und alles, was wir tun können, ist, an Ihrer Seite zu stehen“, versprach Baerbock Irpins Bürgermeister Olexander Markuschyn. Der Bürgermeister erklärte, dass die Ukraine in Zukunft vor allem viele Minenräumer brauchen würde – auch für die Gebiete im Osten der Ukraine.

Baerbock: „Wir werden die Täter zur Verantwortung ziehen“

Am Nachmittag ist auch noch ein Gespräch Baerbocks mit ihrem ukrainischen Amtskollegen Dmytro Kuleba geplant. Dabei dürfte es neben der Frage der konkreten deutschen Unterstützung für die Ukraine etwa in Form von Waffenlieferungen auch um die Frage eines ukrainischen EU-Beitritts gehen.

Länger geplante Reise

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hatte am Montagabend in einer Videoansprache noch einmal den Wunsch geäußert, bis Juni den Status eines EU-Beitrittskandidaten zu bekommen. Zuvor hatte Kiew einen rund tausendseitigen Fragebogen zur EU-Mitgliedschaft an Brüssel übergeben,

Baerbocks Reise in die Ukraine war schon länger erwartet worden – hatte allerdings aufgrund verschiedener internationaler Besuche und der Debatte um die Ausladung des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier bisher nicht stattgefunden.

Vergangene Woche hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eine Reise Baerbocks in die Ukraine dann offiziell angekündigt. Aus Sicherheitsgründen waren Details zur Reise der Außenministerin allerdings lange geheim gehalten worden. Beim Besuch des UN-Generalsekretärs Antonio Guterres in der ukrainischen Hauptstadt Ende April war die Stadt mit russischen Raketen beschossen worden.

Kanzler Scholz selbst hatte die Ausladung des Bundespräsidenten als Hindernis für eine eigene Reise nach Kiew bezeichnet. Nachdem Steinmeier und der ukrainische Präsident Selenski die Irritationen vergangene Woche in einem Telefonat ausgeräumt hatten, kündigte Scholz an, dass Baerbock bald reisen werde. Ob und wann Scholz nach Kiew reisen könnte, blieb zunächst unklar.

Selenski hatte den Kanzler für den 9. Mai eingeladen – an diesem Tag feierte Russland den sowjetischen Sieg über das nationalsozialistische Deutschland im Zweiten Weltkrieg.

Kanzler Olaf Scholz (SPD) hatte die Ausladung Steinmeiers als Hindernis für eine eigene Reise nach Kiew bezeichnet. (Foto: IMAGO/Christian Spicker) Olaf Scholz

Selenski hatte erklärt, Scholz könne einen „sehr starken politischen Schritt“ unternehmen und an diesem Tag in die ukrainische Hauptstadt kommen. Scholz war der Einladung allerdings nicht gefolgt, sondern hatte den französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Berlin empfangen.

Wiedereröffnung der Botschaft geplant

Die Ministerin wollte zudem die seit Mitte Februar geschlossene deutsche Botschaft in Kiew wiedereröffnen. Die letzten entsandten Mitarbeiter der Botschaft waren am 25. Februar nach Polen ausgereist und hatten teils von dort und teils von Berlin aus weitergearbeitet.

Deutschland ist damit eines der letzten westlichen Länder, die die Wiedereröffnung ihrer Botschaften in Kiew ankündigen. Am Sonntag hatten die USA und Kanada die Rückkehr von Botschaftsmitarbeitern verkündet. Davor waren bereits Vertretungen der EU, Frankreichs, Italiens, Großbritanniens, Österreichs und anderer Staaten in Kiew wiedereröffnet worden. Aus der Gruppe der G7-Staaten der führenden demokratischen Industrienationen fehlt nur noch Japan, das die Wiedereröffnung seiner Botschaft noch nicht angekündigt hat.

In den vergangenen Wochen hatte es um Besuche deutscher Politiker in der Ukraine viele Diskussionen gegeben. Eine Ausladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der zusammen mit den Präsidenten Polens und der drei baltischen Staaten nach Kiew reisen wollte, sorgte in Berlin für erhebliche Verstimmung.

Am Sonntag hatte Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) als zweithöchste Repräsentantin des Staates nach dem Bundespräsidenten Kiew besucht. Vor ihr war am vergangenen Dienstag der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz in Kiew gewesen.

