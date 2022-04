Ukraine-Krieg Wolodimir Selenski: Zwischen diesen beiden Fotos liegen 40 Tage Krieg

Bei seinem Besuch in Butscha zeigt sich, wie sehr die Kämpfe in seinem Land auch den ukrainischen Präsidenten zeichnen.

Der Präsident der Ukraine einen Tag vor Kriegsbeginn am 23. Februar (l.) und am 4. März. Foto: -/AP/President Of Ukraine via ZUMA Press Wire Service/dpa (Foto: dpa) Die Veränderung des Wolodomir Selenski

Zwischen dem 23. Februar und dem 4. April liegen 40 Tage. Keine lange Zeit, normalerweise.

Schaut man sich Aufnahmen vom Besuch des ukrainischen Präsidenten am Montag in dem schwer zerstörten Butscha und eines von Wolodimir Selenski kurz vor Kriegsausbruch an, dann wird schnell klar: 40 Tage können in einem Krieg wie mehrere Jahre wirken.

Die Bilder des ukrainischen Präsidenten lassen erahnen, wie sehr ihn diese eineinhalb Monate andauernde Krise mitgenommen, belastet und gezeichnet hat.

(Foto: obs) Da war Selenski noch als Schauspieler tätig. Hier in „Diener des Volkes“.

(Foto: Brendan Hoffman/Getty Images) Selenski am 19. März 2019 kurz vor der Aufnahme seiner Comedy-Show.

23. Februar, einen Tag vor der russischen Invasion: Da steht ein sauber gekleideter Mann. Schwarzer Anzug, schwarze Krawatte, weißes Hemd. Die Haare hat der 44 -Jährige ordentlich gebürstet, den Bart rasiert. Er steht aufrecht, wirkt stolz, selbstbewusst.

(Foto: imago images/ZUMA Wire) Selenski wartet am 23. Februar auf die Ankunft der Präsidenten aus Litauen und Polen.

