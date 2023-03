 Ukraine-Krieg: Xi und Putin läuten „neue Ära“ der bilateralen Beziehungen ein – Westliche Politiker sind enttäuscht

Der Besuch des chinesischen Präsidenten bei Wladimir Putin sorgt für Kritik. Die Hoffnung, China könne Druck auf Russland zur Beendigung des Kriegs ausüben, scheint sich zu zerschlagen.

Viele westliche Politiker zeigten sich enttäuscht von den Ergebnissen des Staatsbesuchs in Russland. (Foto: IMAGO/SNA) Chinas Staatsoberhaupt Xi Jinping winkt beim Abschied aus Moskau

Peking, Riga Ein kurzer Blick in Richtung Moskau, ein freundliches Winken auf dem roten Teppich, dann besteigt Chinas Staatschef Xi Jinping am Mittwochmorgen das Flugzeug Richtung Peking. Seit Montag hatte er sich in der russischen Hauptstadt aufgehalten, zu Besuch bei seinem „lieben Freund“ Wladimir Putin. Vor allem wegen des Kriegs in der Ukraine hatte der Besuch international viel Aufmerksamkeit erfahren.

Die Erwartungen waren hoch. Beobachter hielten es für möglich, dass Xi tatsächlich als Vermittler auftreten und Russlands Präsident Putin zum Einlenken bewegen könnte.

Doch daraus wurde nichts: Stattdessen machte das Treffen deutlich, dass sich Russland fürs Erste auf Chinas Unterstützung verlassen kann. Die beiden Atommächte vereinbarten eine noch engere strategische und wirtschaftliche Partnerschaft.

„Jetzt gibt es Veränderungen, die es seit 100 Jahren nicht mehr gegeben hat“, sagte Xi Putin zum Abschied. „Gemeinsam treiben wir diese Veränderungen voran“, führte er fort. Putin stimmte zu.