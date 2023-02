Ukraine-Krieg Zahlreiche Staaten sagen Ukraine Unterstützung zu

Brüssel Die EU und Nato haben zum Jahrestag der russischen Invasion ihre Unterstützung für die Ukraine bekräftigt. „Wir werden der Ukraine so lange zur Seite stehen, wie es nötig ist“, sagten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Freitag wortgleich bei einem Besuch in Estland. Es liege im eigenen Sicherheitsinteresse des Westens, dafür zu sorgen, dass sich die von Russland angegriffene Ukraine durchsetzt.

„Wir haben in den letzten zwölf Monaten Widerstandsfähigkeit, Einheit und Entschlossenheit gezeigt. Und Präsident Putin kann darauf wetten, dass sich das verdoppeln wird“, sagte von der Leyen.

Sie betonte, das der russische Staatschef kein einziges seiner strategischen Ziele erreicht habe: Der Westen sei geeint und stehe fest an der Seite der Ukraine, Russlands Einnahmen aus Energieressourcen seien weggebrochen, und die Ukraine als Volk sei kraftvoller denn je.

„Freiheit gibt es nicht umsonst. Wir müssen jeden Tag dafür kämpfen“, sagte Stoltenberg. „Heute ist es das ukrainische Volk, das tapfer für seine Freiheit kämpft.“ Deshalb müsse die Ukraine mit dem unterstützt werden, was sie benötige, um gegen Russlands Angriff zu bestehen und sich durchzusetzen.

Die estnische Regierungschefin Kaja Kallas als Gastgeberin betonte: „Als Team Europe und Team Nato haben wir im vergangenen Jahr große Einigkeit und Entschlossenheit gezeigt.“ Die Schlüsselwörter für die Zukunft seien nun Mut, Glaube und Russlands Rechenschaft. Angst dürfe dabei kein Raum gelassen werden, sagte Kallas.

Steinmeier: „Wir stehen in Solidarität an Ihrer Seite“

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagt der Ukraine auch weiterhin die volle Unterstützung Deutschlands zu. „Wir stehen in Solidarität an Ihrer Seite“, sagt das deutsche Staatsoberhaupt bei einer Veranstaltung zum Jahrestag des Kriegsbeginns in Schloss Bellevue. „Wir nehmen Anteil an ihrem millionenfachen Leid, und wir trauern um Ihre Toten.“ Der von Russlands Präsident Wladimir Putin angezettelte Krieg sei „ein Angriff auf alles, wofür wir stehen“.

Auch Japan will sich im Rahmen der Gruppe der G7 westlicher Wirtschaftsmächte für weitere Solidarität mit der Ukraine einsetzen. Japan werde „strenge Sanktionen gegen Russland aufrechterhalten“ und bei der Unterstützung der angegriffenen Ukraine eng mit der internationalen Gemeinschaft zusammenarbeiten, sagte ein Regierungssprecher in Tokio am Freitag.

Ein Online-Gipfel der Staats- und Regierungschefs der G7 unter japanischem Vorsitz sollte anlässlich des Jahrestags des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine um 15.00 Uhr MEZ stattfinden. Auch der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski sollte an der Videoschalte teilnehmen.

Zur G7 gehören Deutschland, die USA, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada und Japan. Die Regierung in Tokio hat in diesem Jahr die rotierende G7-Präsidentschaft inne.

Japan hat im Einklang mit dem Westen Sanktionen gegen Russland verhängt und unterstützt die Ukraine. Die pazifistische Verfassung erlaubt es Japan allerdings nicht, auch Waffen an die Ukraine zu liefern. Im Vorfeld des Online-Treffens der G7 hatte Japans Ministerpräsident Fumio Kishida angekündigt, die Ukraine mit weiteren 5,5 Milliarden Dollar (4,7 Milliarden Euro) unterstützen zu wollen.

