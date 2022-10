Ukraine Kriegsrecht und Deportationen – Putin greift zu drastischen Mitteln

Die Besatzer ziehen ihre Verwaltung aus Cherson ab und vertreiben die Zivilbevölkerung. In den annektierten Gebieten gelten Militärzensur und Ausgangssperren.

Auch in Saporischschja herrscht jetzt das Kriegsrecht. (Foto: dpa) Zerstörter Wohnblock

Wien Als Reaktion auf die sich verschlechternde Lage an der Front hat Russland drastische Restriktionen auf dem von ihm beanspruchten Staatsgebiet beschlossen. So führt Präsident Wladimir Putin ab Mitternacht das Kriegsrecht in den vier annektierten ukrainischen Gebieten Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja ein. Acht weitere angrenzende Regionen, darunter die besetzte Krim, unterstehen einer „mittleren“ Form des Ausnahmezustands, für Zentralrussland und Moskau gelten zusätzlich mildere Restriktionen.

Das Kriegsrecht verleiht den Lokalbehörden weitgehende Vollmachten. In seinem Rahmen sind Ausgangssperren und Einschränkungen der Persönlichkeits- und Freiheitsrechte möglich, Demonstrationen werden verboten. Die Armee kann nun auch Einreisen von Zivilisten genau kontrollieren, in Cherson wurden sie für die nächsten sieben Tage ausgesetzt. Die Militärzensoren dürfen zudem jegliche Form der digitalen und analogen Kommunikation überwachen.