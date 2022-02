Ukraine-Krise News Joe Biden: Amerikaner sollen Ukraine umgehend verlassen – Scholz versichert baltischen Staaten Beistand

Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki hat vor Versuchen Russlands gewarnt, die Nato-Partner zu entzweien. „Putins politisches Ziel ist es, die Nato auseinanderzureißen, daher müssen wir unbedingt zeigen, wie geeint wir sind. Es gibt in der Tat ein großes Verständnis zwischen uns über diese Spannungen, die an der Ostflanke der Nato auftreten“ sagte Morawiecki in Warschau nach seinem Treffen mit dem britischen Premierminister Boris Johnson.



Johnson sagte, weder Polen noch Großbritannien könnten eine Welt akzeptieren, in der ein mächtiger Nachbar andere einschüchtere oder angreife. Polen nehme eine Schlüsselrolle bei der europäischen Sicherheit ein, betonte der britische Premier.



Die Lektion aus den vergangenen 100 Jahren ist: Wenn Polen von Instabilität, Krieg und Aggression an seinen Grenzen bedroht ist, dann sind wir alle bedroht und alle betroffen. Boris Johnson