Ukraine-Krise News Nato erhöht wegen Russland-Krise Einsatzbereitschaft der Streitkräfte

Deutschland und Frankreich haben Russland aufgefordert, mäßigend auf die prorussischen Separatisten in der Ostukraine einzuwirken. „Die Zunahme der Waffenstillstandsverletzungen entlang der Kontaktlinie in den letzten Tagen ist höchst besorgniserregend", teilten Außenministerin Annalena Baerbock und ihr französischern Kollege Yves Le Drian am Freitagabend in einer gemeinsamen Erklärung mit. „Wir verurteilen den Einsatz schwerer Waffen und den wahllosen Beschuss ziviler Gebiete, die einen klaren Verstoß gegen die Vereinbarungen von Minsk darstellen."



Man habe die Ankündigung der Anführer der selbsternannten Republiken Donezk und Luhansk zur Kenntnis genommen, die Bewohner der Region als sogenannte Vorsichtsmaßnahme in Erwartung eines möglichen ukrainischen Angriffs nach Russland zu evakuieren. „Wir sehen keinerlei Anhaltspunkte für diese Vorwürfe", betonten Baerbock und Le Drian. „Wir befürchten, dass inszenierte Zwischenfälle als Vorwand für eine mögliche militärische Eskalation missbraucht werden könnten." Baerbock hatte bereits zuvor gewarnt, dass Russland nach einem Vorwand für eine Intervention in der Ukraine suchen könnte.



Es sei bedauerlich, dass die Separatisten nicht an einer Sondersitzung der sogenannten Trilateralen Kontaktgruppe teilnehmen wollten, die die OSZE einberufen hatte. Baerbock und Le Drian zeigten sich erneut „höchst besorgt" über den russischen Truppenaufmarsch und forderten Moskau zu einem „substantiellen Abzug" militärischer Kräfte aus der Nähe der ukrainischen Grenze auf.