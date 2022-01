Ukraine-Krise News Russland verlegt Luftabwehrsystem nach Belarus – und kündigt neue Militärmanöver an

Angesichts des Ukraine-Konflikts behält Schweden russische Aktivitäten in der Ostsee mit Misstrauen im Blick. Bereits vor rund einer Woche hat das skandinavische EU-Land seine Präsenz auf der größten schwedischen Ostsee-Insel Gotland verstärkt. Dabei handle es sich nicht um ein höheres Bereitschaftsniveau, sondern um eine Umverteilung von Ressourcen in Bereitschaft, betonte das schwedische Militär, das am Donnerstag Bilder von der Truppen- und Ausrüstungsverstärkung veröffentlichte – einschließlich Aufnahmen von Panzern, die über die Straßen der Insel fuhren. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg will sich am Montag mit Schwedens Außenministerin Ann Linde und Finnlands Außenminister Pekka Haavisto treffen.



Der schwedische Verteidigungsminister Peter Hultqvist stattete den Soldaten auf Gotland am Mittwoch einen Besuch ab. Er wies darauf hin, dass die Maßnahme, bei der man schwedische Souveränität zeigen wolle, nicht innerhalb von einer Woche abgeschlossen sein werde. „Wir müssen ausdauernd bleiben“, sagte er. Schon vor anderthalb Wochen hatte er gesagt: „Wir sehen eine besorgniserregende Entwicklung in unserer unmittelbaren Umgebung. Die gesamte europäische Sicherheitsordnung wird durch das inakzeptable Vorgehen Russlands in Frage gestellt und bedroht.“