Ukraine-Krise News Scholz empfängt Macron und Duda am Dienstag zu Austausch über Ukraine-Krise – Baerbock vor Reise in die Ukraine: „Es geht um Frieden in Europa“

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat vor ihrem Besuch in der Ukraine auf die Brisanz im anhaltenden Konflikt mit Russland um die ehemalige Sowjet-Republik hingewiesen. „Es geht um nicht weniger als den Frieden in Europa", erklärte die Ministerin in Berlin vor ihrer Abreise nach Kiew. „Hierfür mit aller Kraft und in aller Entschiedenheit zu kämpfen, muss uns jede Anstrengung wert sein."

Mit meiner zweiten Reise in die Ukraine innerhalb von weniger als einem Monat setze ich das fort, was Diplomatie im Kern ausmacht: das Bemühen darum, brandgefährliche Konflikte auf friedlichem Weg zu entschärfen. Annalena Baerbock