Ukraine-Krise News USA dementieren russische Darstellung über U-Boot-Zwischenfall im Pazifik – Polen will US-Soldaten im Südosten des Landes stationieren

Angesichts der wachsenden Sorge vor einem baldigen russischen Angriff auf die Ukraine hat Polen seine Bürger aufgerufen, auf nicht dringend notwendige Reisen in das Nachbarland zu verzichten. Polnische Staatsbürger, die sich in der Ukraine aufhalten, sollten sich auf einem Portal der Regierung für eine eventuelle Kontaktaufnahme registrieren und alles für eine mögliche Abreise bereithalten, teilte das Außenministerium in Warschau am Samstag mit.



Auch die Slowakei riet von Reisen in die Ukraine ab. Die Familien der Mitarbeiter der diplomatischen Vertretungen in der Ukraine würden abgezogen, hieß es aus dem Außenministerium in Bratislava. Tschechien warnte sowohl vor Reisen in die Ukraine und nach Belarus und empfahl seinen Bürgern, diese Länder möglichst zu verlassen. Auch die Familien der tschechischen Diplomaten in Kiew sollen aus der Ukraine abreisen.