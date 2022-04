Ukraine Nach Gräueltaten in Butscha: US-Regierung setzt Putins Töchter auf Sanktionsliste

Am Dienstag hatte die EU-Kommission bereits neue Sanktionen angekündigt, nun legten die USA nach. Dabei zielen sie auf enge Verwandte der russischen Führung.

Washington zielt mit den neuen Sanktionen konkret gegen enge Angehörige des russischen Präsidenten. (Foto: via REUTERS) Wladimir Putin

New York Die US-Regierung hat ihre Sanktionen gegen Russland erweitert. Jetzt trifft es auch die erwachsenen Kinder des russischen Präsidenten Wladimir Putin und die engsten Verwandten des Außenministers Sergej Lawrow. „Die widerliche Brutalität in Butscha hat auf tragische Weise den verabscheuungswürdigen Charakter des Putin-Regimes deutlich gemacht“, sagte ein hoher Regierungsvertreter am Mittwoch mit Blick auf die Ermordung Hunderter Bewohner in dem Vorort von Kiew.

Putins Tochter Katerina Wladimirowna Tichonowa sei eine technische Führungskraft, die mit ihrer Arbeit die russische Regierung und die Verteidigungsindustrie unterstütze, erklärte das US-Finanzministerium. Ihre Schwester Maria Wladimirowna Woronzowa leite staatlich finanzierte Programme, die vom Kreml mit Milliardensummen für die Genforschung gefördert und von Putin persönlich überwacht würden.