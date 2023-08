Tourismus und Hafen in der ukrainischen Stadt liegen weitgehend brach. Doch Vlad Baranov hat seine Bar wiedereröffnet, Oleksander Yakovenko neue Handelsrouten gefunden.

Russland hat die Getreideausfuhr lange blockiert. Die Ukrainer haben dafür eine Lösung gefunden. (Foto: dpa) Getreidesilos im Hafen von Odessa

Odessa Die Auswahl im Strandclub ist groß: Trotz wolkenlosem Himmel und 30 Grad Lufttemperatur sind am Nachmittag viele Liegen frei. Eigentlich müsste zu dieser Jahreszeit an dem Sandstrand im Norden von Odessa Hochbetrieb sein. Es sind Schulferien in der Ukraine. Spätestens Mitte Juni läuft die Hochsaison am Schwarzen Meer an.

Doch seit dem Beginn von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine gelten andere Regeln: In die sanften Wellen darf sich niemand stürzen. Rote Schilder mit der Aufschrift „Vorsicht: Minen!“ sind in den Sandstrand gerammt und warnen vor dem Gang ins Wasser. Außerdem ist das Meerwasser seit der Sprengung des Staudamms bei Kachowka verschmutzt.

Zwar hat die Regionalverwaltung seit Anfang Juli keine Hinweise mehr auf choleraähnliche Bakterien gemeldet. Wirklich appetitlich sieht es aber nicht aus. Auch Wochen nach dem Dammbruch werden noch Trümmer angeschwemmt.

