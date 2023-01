Nach der Zusage von Leopard-Panzern für die Ukraine droht die Hackergruppe Killnet mit Cyberangriffen auf deutsche Firmen und Behörden. Erste Websites sind bereits betroffen.

Pro-russische Hacker haben zu Cyberangriffen gegen Ziele in Deutschland aufgerufen. (Foto: dpa) Reichstag in Berlin

Riga, Düsseldorf Prorussische Hacker drohen mit Vergeltung für die angekündigte Lieferung von deutschen Leopard-Panzern an die Ukraine. Konkret kündigten sie Cyberangriffe auf Ziele in Deutschland an. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) bestätigte dem Handelsblatt, dass derzeit Cyberangriffe gegen Ziele in Deutschland laufen.

Kurz nach Bekanntwerden der Entscheidung der Bundesregierung veröffentlichte die Hackergruppe Killnet in ihrem Telegram-Kanal eine Nachricht zu dem Thema und dem Hinweis: „Die Apokalypse rückt immer näher.“

Die Gruppe ruft darin zu einem „umfassenden Cyberangriff auf Deutschland“ auf, an dem sich andere Hackergruppen beteiligen sollen. Die Aktion ist versehen mit dem Hashtag #DeutschlandRIP. Am Mittwoch veröffentlichte die Gruppe dann Listen potenzieller Angriffsziele, etwa die Websites staatlicher Stellen und Ministerien.

