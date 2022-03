Ukraine UN-Vollversammlung verurteilt mit überwältigender Mehrheit russische Invasion

141 Staaten nehmen eine Resolution an, die Russland zum Ende des Angriffs auf die Ukraine auffordert. Neben Russland stimmen lediglich vier weitere Staaten dagegen.

Die Staaten der Welt haben Russlands Einmarsch in der Ukraine scharf verurteilt. (Foto: dpa) UN-Generalversammlung

New York Mit einer überwältigenden Mehrheit hat die UN-Vollversammlung eine Resolution beschlossen, die Russland zur Einstellung des Angriffs auf die Ukraine auffordert. Im Text heißt es, Russland müsse seine Streitkräfte aus dem Land abziehen. Außerdem wird die Entscheidung Moskaus verurteilt, die atomaren Land-, Luft- und Seestreitkräfte in erhöhte Alarmbereitschaft zu versetzen.

Mit der Rekordzahl von 141 Stimmen, bei fünf Gegenstimmen sowie 35 Enthaltungen hat die Vollversammlung nach einer drei Tage dauernden Debatte für die Resolution gestimmt. Zwölf Nationen blieben der Abstimmung fern. Zusammen mit Russland stimmten lediglich Belarus, Syrien, Nordkorea und Eritrea gegen die Resolution.

UN-Resolution: Staaten verurteilen Russlands Ukraine-Angriff

Der Uno-Sicherheitsrat hatte sich selbst für handlungsunfähig erklärt. In der Folge wurde über das Veto Russlands und die Enthaltung Chinas im Sicherheitsrat hinweg die Vollversammlung zu einer Dringlichkeitssitzung einberufen.

Für einen Erfolg mussten zwei Drittel der abgegebenen Stimmen eine Zustimmung sein. Die 141 von letztlich 181 Stimmen werden als enormer Erfolg gewertet: 100 galten als Minimum, 120 als realistisch.

Im Hintergrund hatten die Russen aktiv gegen ein Votum geworben. Vor allem kleinere Staaten sind oft ohne Bezug zum aktuellen Konflikt, aber auch anfälliger für Drohungen mächtigerer Nationen. Deshalb war bis zum letzten Moment unklar, wie viele Mitglieder tatsächlich den Mut aufbringen, offen gegen Russland zu stimmen.

Annalena Baerbock warb in Rede für UN-Resolution

Aus Deutschland war Außenministerin Annalena Baerbock am Dienstag persönlich angereist und warb in einer bewegenden Rede für die Resolution. Sie ernte dafür langen Applaus und Lob. Ihr Auftritt, ihre Vorwürfe gegenüber dem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow und auch ihr Verständnis für die Belange anderer Länder der UN sollen mehrere Staaten bewegt haben, für die Resolution zu stimmen, hieß es in diplomatischen Kreisen.

Der russische Vertreter wies die Vorwürfe zurück und sagte, Russlands Angriffe zielten nicht auf Zivilisten. Er sprach von einer Radikalisierung und bekräftigte die von der Propaganda des Kreml als Kriegsgrund vorgeschobene Gefahr von Neonazis in der Ukraine. Der Regierung in Kiew warf er vor, alle Menschen zu bewaffnen, auch ehemalige Gefangene. Russlands Vorwürfe waren von verschiedenen Seiten und bereits mehrfach als haltlos enttarnt worden.

Sogar Serbien hat für die Resolution gestimmt, was nicht von vornherein klar war. Die Balkanrepublik respektiere die territoriale Integrität von Ländern, erklärte der serbische Vertreter, der sowohl die Ukraine als auch Russland Bruderländer nannte.

UN-Resolution: Russland soll Krieg gegen Ukraine stoppen

Die Resolution spricht von einer „Aggression gegen die Ukraine“. In dem Text ist das Wort „deplore“ gewählt, was eher für „missbilligen“ steht als für „verurteilen“ (to condemn). Im Grunde ist der Text identisch mit dem der Resolution, die der Sicherheitsrat am Freitag wegen des Vetos Russlands nicht verabschieden konnte.

Der Vertreter der Vetomacht China hatte die Formulierung jener Resolution kritisiert und erklärt, dass sein Land sich enthalten habe. Es sei wichtig, die Sicherheitsbedenken aller Länder in Betracht zu ziehen. Er teilte aber auch mit, dass sein Land weiterhin als Vermittler für mögliche Verhandlungen bereit stehe.

