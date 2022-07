 Ukraine unter Druck: Die größten Schwächen der ukrainischen Armee – und wie sie sich beheben ließen

Die Autoren einer aktuellen Studie sagen einen langen Krieg in der Ukraine voraus. Sie sehen Russland im Vorteil – und schlagen konkrete Gegenmaßnahmen vor.

Ein zerstörter russischer Panzer ist in der Nähe von Kiew. (Foto: IMAGO/NurPhoto) Russischer Panzer

Berlin Die ukrainische Armee gerät nach der russischen Eroberung der Region Luhansk auch in Donezk schwer unter Druck. Russland beschießt die Großstadt Slowjansk massiv – ein Ziel, das schon seit Wochen als ausgemacht galt.

Eine in dieser Woche veröffentlichte Studie analysiert den aufreibenden und höchst verlustreichen Konflikt im Donbass. Unter dem Titel „Ukraine at War: Paving the Road from Survival to Victory“ legen Jack Watling und Nick Reynolds vom „Royal United Services Institute for Defence and Security Studies“ dar, warum der Krieg langwierig werden könnte – und Russland derzeit im Vorteil ist.

Für die Autoren ist klar: Ohne westliche Waffenlieferungen kann die Ukraine den russischen Angriff nicht abwehren oder gar zurückschlagen. Mit weiteren Lieferungen, so Watling und Reynolds, könnte die Ukraine hingegen in der Lage sein, alle verlorenen Gebiete zurückzuerobern. Konkret nennen die Autoren drei große Schwachstellen der Ukraine.

