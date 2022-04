Ukraine US-Verteidigungsminister Austin: USA wollen Russland geschwächt sehen

Austin und Blinken treffen Selenski und versprechen weitere Militärhilfen. US-Botschaftspersonal soll zurück nach Kiew. Biden nominiert Bridget Brink als US-Botschafterin.

Die Minister für Verteidigung und Auswärtiges zeigten sich zuversichtlich, dass die Ukraine gewinnen kann (Foto: AP) Die US-Minister Llyod Austin (l.) und Antony Blinken (r.) mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski

New York Bei ihrem Blitzbesuch in Kiew haben der US-Außenminister Antony Blinken und der Verteidigungsminister Lloyd Austin einen scharfen Ton angeschlagen. Nach ihrem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski am Sonntagabend erklärten sie, dass sie das russische Militär deutlich schwächen wollen.

„Wir wollen Russland so sehr geschwächt sehen, dass es nicht mehr in der Lage sein wird, Dinge wie diese zu tun, die es mit der Invasion der Ukraine getan hat“, sagte der Verteidigungsminister Austin auf einer kurzen Pressekonferenz an der ukrainisch-polnischen Grenze. Russland habe signifikante militärische Verluste erlitten, auch „viele Soldaten“, erklärte der pensionierte Vier-Sterne-General. Das Pentagon setze nun alles daran, sicherzustellen, dass Russland nicht in der Lage sein wird, „diese Kapazitäten schnell wieder aufzubauen“.