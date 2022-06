Ukraine Vor der Kanzlerreise nach Kiew: Hohe Erwartungen, viel Risiko

Berlin Olaf Scholz hat sich lange gewunden. Erst war es der Ärger des Kanzlers über die Ausladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier durch den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski, die einem Besuch in Kiew im Wege stand. Dann war es Scholz“ ausgeprägte Abneigung gegen Symbolpolitik. Er wolle Selenski nicht für ein „kurzes Rein und Raus mit einem Fototermin“ treffen, verkündete er, sondern erst, wenn es „konkrete Dinge“ zu besprechen gebe.

Nun ist es nach Ansicht des Kanzlers wohl so weit. Seine erste Kiewreise scheint unmittelbar bevorzustehen. Offenbar noch diese Woche, voraussichtlich am Donnerstag, will Scholz gemeinsam mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem italienischen Premier Mario Draghi in der ukrainischen Hauptstadt eintreffen. Der Besuch dürfte vor allem ein Thema haben: den Wunsch der Ukraine, EU-Mitglied zu werden.

Es ist eine der wichtigsten Fragen, mit der sich die Europäer derzeit befassen müssen. Ist die Beitrittskandidatur für die Ukraine überfällig oder überstürzt? Muss die EU ein Zeichen setzen, dass die Ukraine zu Europa gehört? Oder droht sie sich zu übernehmen, wenn sie ein Land an sich bindet, dass sich im Krieg befindet?

Für die Ukrainer ist die europäische Perspektive kein langfristiges Projekt mehr. Sie ist unmittelbares Ziel ihres Selbstbehauptungskampfs, ein zentrales Kriterium für den Sieg über die russischen Aggressoren. Selenski erwartet, dass sein Land den Kandidatenstatus erhält – und zwar rasch, ohne Wenn und Aber. Dies sei „nicht nur eine Entscheidung für die Ukraine, sondern für das gesamte europäische Projekt“, sagt er.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Doch die EU ist in der K-Frage gespalten. Die Kontroverse droht den EU-Gipfel zu überschatten, der in der kommenden Woche in Brüssel stattfinden soll. Bei der Vorbereitung des Treffens der EU-Spitzen im Ausschuss der ständigen Vertreter, dem wichtigsten Steuerungsgremium der EU, trat die Kluft zwischen den Mitgliedstaaten deutlich hervor. Das zeigen Gesprächsnotizen, die dem Handelsblatt vorliegen.

>> Lesen Sie auch: Der mögliche Express-Beitritt für die Ukraine entzweit Europa

Die Botschafter Polens, Litauens, Estlands, Lettlands und Irlands forderten, dass „der Europäische Rat ein klares, eindeutiges Ergebnis beschließt und der Ukraine den Kandidatenstatus zuerkennt“, heißt es darin. Deutschland habe sich zurückhaltender geäußert und eine „Kandidatur unter Auflagen“ als mögliches Ergebnis bezeichnet. Skeptischer zeigte sich Dänemark, das die Auffassung vertrat, „dass der Krieg an sich kein Faktor“ sein sollte. Das „übliche“ Verfahren solle eingehalten werde.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj drängt auf den EU-Beitritt. (Foto: IMAGO/Future Image) Wolodymyr Selenskyj

Sollte es der EU nicht gelingen, bis zum Beginn des Gipfels am 23. Juni eine einheitliche Position zu finden, würde sie zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen ihre Zerstrittenheit offenbaren. Der informelle Gipfel Ende Mai wurde durch das „Gewürge“ (Deutschlands Vizekanzler Robert Habeck) um das Ölembargo gegen Russland belastet.

Es steht viel auf dem Spiel. Die Russen würden Europas Uneinigkeit ausschlachten, die Kampfmoral der Ukrainer hingegen dürfte leiden. Die EU-Staaten wissen um ihr Dilemma. Auch darum herrscht in einigen Hauptstädten Verärgerung darüber, dass EU-Kommissionschefin ‧Ursula von der Leyen die Beitrittsdiskussion frühzeitig angeschoben hat. Von der Leyen hatte schon kurz nach Kriegsbeginn klargestellt, dass die Ukraine „zu uns gehört“ und dass „wir sie in der Europäischen Union haben wollen“. Beim Ausfüllen der Beitrittsunterlagen erhielten die Ukrainer tatkräftige Unterstützung von Experten der Kommission.

Damit hat Brüssel in Kiew hohe Erwartungen geweckt. Am vergangenen Wochenende war von der Leyen kurzfristig in die Ukraine gereist. Dabei würdigte sie die „enormen Anstrengungen und die Entschlossenheit“ der Ukrainer auf dem Weg in die EU. Bis Freitag will die Kommission ihre Empfehlung vorlegen. Alles deutet darauf hin, dass sich die EU-Behörde dafür aussprechen wird, der Ukraine den Kandidatenstatus zu verleihen – unter der Bedingung, dass das Land weitere Reformfortschritte macht, etwa im Kampf gegen Korruption.

Frankreich und Deutschland sind in der Debatte ähnlich reserviert

Nicht nur politisch, auch ökonomisch ist der Kandidatenstatus von Bedeutung, auch das fließt in von der Leyens Kalkül ein. Viele Investoren werden ihr Engagement in der Ukraine künftig davon abhängig machen, wie eng das Land mit der EU verflochten ist.

Die endgültige Entscheidung über die K-Frage liegt aber nicht bei der Kommission, sondern bei den Mitgliedstaaten. Der Kiewtrip der Troika Scholz–Macron–Draghi wird daher mit Spannung erwartet. Frankreich ist in der Debatte um eine EU-Mitgliedschaft ähnlich reserviert wie Deutschland. Im Umfeld Macrons wird immer wieder betont, dass die Ukraine zwar ein „Land im Herzen von Europa“ sei, dessen proeuropäische Orientierung unterstützt werden müsse. Allerdings dürfe die EU auch keine Versprechen machen, die sie nicht halten könne.

Paris sieht eine vollwertige EU-Mitgliedschaft als langfristiges Projekt und denkt dabei eher in Jahrzehnten als in Jahren. Bei den strengen Beitrittskriterien wollen die Franzosen keine Abstriche machen. Außerdem fürchten sie, dass die zähen Entscheidungsprozesse in der EU nach neuen Erweiterungsrunden noch schwieriger werden könnten.

Stattdessen schlug Macron eine europäische politische Gemeinschaft vor, mit der die Ukraine und andere Staaten in der Nachbarschaft der EU eine Perspektive erhalten sollen. Die erweiterte Staatenrunde könnte neben Sicherheitsfragen bei der Energiepolitik oder bei Einreiseregeln zusammenarbeiten. Scholz nannte den Vorschlag „sehr interessant“.

>> Lesen Sie auch: „Die Lage gerät ins Rutschen“: Nur schwere Waffen können Russland im Donbass noch stoppen

In der Ukraine stieß das Konzept auf scharfe Ablehnung. Draghi steht Selenskis unbedingtem Beitrittswunsch offener gegenüber. Der Italiener war einer der ersten westlichen Politiker, die die EU-Ambition der Ukraine öffentlich unterstützten. „Italien will die Ukraine in der Europäischen Union“, erklärte Draghi Ende März, als Selenski im italienischen Parlament zugeschaltet war.

Eindeutige Unterstützung für die EU-Hoffnungen der Ukrainer kommt aus dem Europäischen Parlament. „Der Beitrittskandidatenstatus für die Ukraine wäre jetzt ein wichtiges politisches Signal“, sagt David McAllister (CDU), Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. „Es geht darum, der Ukraine eine Perspektive nach dem Krieg aufzuzeigen. Diese Perspektive kann nur europäisch sein.“

Italiens Premier ist Teil der Troika. (Foto: Reuters) Mario Draghi

Die Grünen sehen das ähnlich: „Es ist politisch richtig, der Ukraine den Kandidatenstatus zu verleihen“, sagt die Außenpolitikerin Viola von Cramon. Zugleich weist sie aber darauf hin, dass die EU andere Länder nicht vergessen dürfe. Die Entscheidung „muss eingebettet sein in eine Erweiterungsstrategie, die auch den Westbalkan in den Blick nimmt“, fordert von Cramon.

Bundeskanzler Scholz teilt diese Auffassung. Erst vor ein paar Tagen war er auf dem Balkan unterwegs. „Seit bald 20 Jahren ist den Staaten des westlichen Balkans eine europäische Perspektive versprochen worden“, sagte er dort. „Es wird Zeit, dass diesem Versprechen Taten folgen.“ Der Balkan sei für Deutschland von „strategischer Bedeutung“. Eine ähnlich klare Aussage des Kanzlers erhoffen sich nun auch die Ukrainer. Für Scholz dürfte es auch darum gehen, das zerrüttete Verhältnis zu Selenski zu kitten. Die Ukraine beschwert sich seit Wochen über die deutsche

Zurückhaltung bei Waffenlieferungen. Scholz „und seine Regierung müssen sich entscheiden“, ob sie „die Ukraine unterstützen“, mahnt Selenski. Wie brisant der Kiewbesuch sein dürfte, zeigt sich auf daran, dass der Bundespräsident auf die Kritik aus Kiew reagierte. Steinmeier riet dazu, den Besuch abzuwarten. „Dann wird man im unmittelbaren Gespräch möglicherweise zu einer etwas anderen Sichtweise auch in der Ukraine kommen können.“

Mehr: „Old Europe“ versus „New Europe“: Misstrauen befällt die EU