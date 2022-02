Ukraine Wolodimir Selenski: Ein Schauspieler und Patriot muss nun Krieg führen – kann er das?

Der ukrainische Präsident hat lange ambivalent auf die akute Krise reagiert und damit die Stimmungslage des Volks getroffen. Im Krieg gegen Russland kann er aber auf politische Einigkeit zählen.

Lange hat Wolodimir Selenski mit dramatischen Worten und Aktionen gezögert, erst am Mittwoch wurden Reservisten mobilisiert und der Ausnahmezustand erklärt. (Foto: dpa) Ukrainische Militärübung

Wien In den frühen Morgenstunden hat sich der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski an die Bevölkerung gewandt und den Kriegszustand für das ganze Land ausgerufen. Russland habe ukrainische Grenzsoldaten und Stützpunkte angegriffen, es sei in vielen Städten zu Explosionen gekommen, erklärte er in dem hastig aufgenommenen Handyvideo am Donnerstag. „Heute müssen Sie Ruhe bewahren, bleiben Sie nach Möglichkeit zu Hause, rief er die Bürger auf. Wir arbeiten, die Armee arbeitet, der gesamte Sicherheits- und Verteidigungssektor arbeitet.“

Die Ukraine breche die diplomatischen Beziehungen zu Russland ab, verkündete Selenski am Vormittag in Kiew. Zudem bat er andere Staaten um Verteidigungshilfe und rief die Bevölkerung zu den Waffen. Erstmals stehen sich russische und ukrainische Soldaten in dem seit acht Jahren dauernden Konflikt gegenüber.

In seiner Rede, die er teilweise auf Russisch hielt, rief er zugleich die Russinnen und Russen dazu auf, gegen den Krieg zu protestieren. „Die Russen werden selbst entscheiden, welchen Weg jeder von ihnen einschlagen wird. Für alle, die ihr Gewissen noch nicht verloren haben, ist es an der Zeit, auf die Straße zu gehen und gegen diesen Krieg zu protestieren.“

Der ausgebildete Jurist, zunächst als Komiker berühmt geworden, der einen Präsidenten spielt, will Panik unbedingt vermeiden, ohne die Situation zu verharmlosen. Lange hat er mit dramatischen Worten und Aktionen gezögert, erst am Mittwoch wurden Reservisten mobilisiert und der Ausnahmezustand erklärt.

Selenski forderte sofortige Sicherheitsgarantien vom Westen. „Die Zukunft der europäischen Sicherheit wird hier entschieden, in der Ukraine“, sagte er. Dass der Präsident mehr Getriebener als Lenker ist, entgeht der Bevölkerung nicht: Mehr als die Hälfte glaubt, dass Selenski sie nicht gegen Russland schützen kann.

Ukraines Präsident Selenski forderte die Ukrainer auf, zu Hause zu bleiben und nicht in Panik zu geraten. (Foto: dpa) Selenski in einer Handy-Ansprache

Dennoch scheint der 2019 mit fast drei Vierteln der Stimmen zum Präsidenten gewählte, politische Novize mit seinen Auftritten die Stimmungslage im Land zumindest in den letzten Wochen gut getroffen zu haben. Von Defaitismus oder gar Absetzbewegungen ist nichts zu spüren.

Die Politologin Olga Onuch attestiert ihm eine bemerkenswert integrierende Rolle: „Selenski stammt aus dem überwiegend russischsprachigen Südosten der Ukraine, dessen Bevölkerung sich in ihm wiedererkennt.“ Dieser Teil der Bevölkerung habe heute einen festen Platz in der nationalen Gemeinschaft.

Selenski ist in vielerlei Hinsicht das Gegenteil des Zerrbildes, das nicht nur der Kreml auf das Land projiziert: Demnach dominieren seit 2014 ukrainischsprachige Nationalisten aus dem Westen ihre russischsprachigen Landsleute im Osten. Selenski ist jüdisch, lernte erst nach seinen ersten Lebensjahren Ukrainisch und ist doch ein ukrainischer Patriot. Im Oktober meinte der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew deshalb giftig, ein Mann, der wie Selenski seine Identität aufgegeben habe, sei „widerlich“.

Nun wurde die Sprachenfrage zwar in der Ukraine teilweise übermäßig politisiert, etwa durch Selenskis Vorgänger Petro Poroschenko. Doch im Wesentlichen bleibt das Land zweisprachig, wobei viele Leute eine „Surschik“ genannte Mischform verwenden. Im Rahmen des Projekts „Identity and Borders in Flux“ zeigten die Forschenden rund um Olga Onuch, dass die Russischsprachigen bereits ab den späten Neunzigerjahren zwar gute Beziehungen zum Nachbarn wünschen, sich aber klar zu einer ukrainischen Identität bekennen. „Selenskis Erdrutschsieg, der maßgeblich von dieser Bevölkerungsgruppe getragen wurde, aber weit darüber hinausging, war das Resultat davon.“

Die Annexion der Krim 2014 und der von Russland befeuerte Krieg im Donbass haben dazu beigetragen, dass prorussische Parteien wie die Oppositionsplattform fünf Jahre später gerade noch 13 Prozent der Stimmen erhielten: Ihre ehemalige Wählerschaft lebt heute in den separatistischen „Volksrepubliken“ Donezk und Luhansk und auf der Krim. In der Ukraine haben ihre politischen Positionen auch aufgrund der russischen Aggression klar an Unterstützung verloren.

Die Wahl gewann Selenski mit dem populistischen Versprechen, den Krieg zu beenden und den Einfluss der Oligarchen einzudämmen. Während seine Erfolgsbilanz bei Letzterem zumindest durchzogen ist und seine gegen diese Elite gerichteten Schritte zuweilen den Ruch politischer Abrechnungen haben, hat er von einer Verhandlungslösung mit dem Kreml rasch Abstand genommen. Angesichts der russischen Anerkennung der Separatistengebiete und der nun begonnenen Invasion ist eine solche gegenwärtig undenkbar.

Selenski hatte trotz fehlender Perspektiven den Anspruch, die Ukraine in die EU und die Nato zu führen. Dennoch hielt er stets eine gewisse Distanz. „Selenski vertraut dem Westen nicht“, sagte der ehemalige Außenminister Pawlo Klimkin der „Financial Times“. Der Präsident reagiere dünnhäutig auf echte und vermeintliche Druckversuche.

Ganz grundlos tut er dies nicht, versuchte doch der ehemalige US-Präsident Donald Trump im Rahmen der sogenannten Ukraineaffäre früh in Selenskis Amtszeit, diesen zu erpressen. Immerhin hätten die Reibereien die Folge, so meint ein von „France 24“ befragter Experte, dass er weniger leicht als Marionette dargestellt werden könne, wie das Moskau tue.

Schattenseiten von Selenskis Ambivalenz

In der akuten Krisensituation der letzten Monate zeigen sich allerdings auch die Schattenseiten von Selenskis Ambivalenz. So schrieb die ukrainische Journalistin Olga Rudenko jüngst in einem viel beachteten und aufgrund des Zeitpunkts harsch kritisierten Kommentar in der „New York Times“, Selenski sei überfordert und „von der Realität demaskiert“ worden. Nicht als Einzige moniert sie, dass der Präsident die Bedrohung durch Russland zu lange heruntergespielt und sogar Konflikte mit US-Präsident Joe Biden provoziert habe.

Kontroversen erzeugten vor allem Selenskis spöttische Äußerungen über amerikanische Warnungen vor einem bevorstehenden Angriff im Januar. Er meinte damals ironisch, die Russen würden wohl am Folgetag Charkiw angreifen. Selenski forderte Biden auf, sich zu „beruhigen“, und wollte vom Westen Beweise für die angeblichen Pläne. „Ich glaube nicht, dass wir uns auf der ,Titanic‘ befinden“, meinte er flapsig.

Kontroversen erzeugten vor allem Selenskis spöttische Äußerungen über amerikanische Warnungen vor einem bevorstehenden Angriff im Januar. (Foto: dpa) Präsident Selenski in der Ostukraine

Laut Insidern haben beide Seiten in den letzten Wochen daran gearbeitet, sich in der Öffentlichkeit besser abzustimmen. Das Resultat zeigte sich etwa bei der Verkündung neuer Sanktionen am Dienstag. Auch am Donnerstagmorgen sprachen sich die beiden frühzeitig ab.

Breite Kritik der politischen Konkurrenz hatten diese Fehltritte allerdings nicht zur Folge. „Die Elite hat ihre Konflikte“, sagt Olga Onuch, „aber gegen die äußere Bedrohung ist sie geeint.“ Dies ist neben der gewachsenen Kampfkraft der ukrainischen Armee wohl der Hauptunterschied zu 2014. Eine andere Frage ist allerdings, wie die Ukrainer auf die Invasion reagieren und ob die Botschaften Selenskis einer resoluten Haltung dienlich sind oder eher Verwirrung stiften.

Bemerkenswert ist auch, dass die geeinte Haltung gegenüber dem Feind und das Fehlen einer wirklichen politischen Alternative die Unterstützung für Selenski nicht vergrößert haben. Vielmehr bleiben seine Beliebtheitswerte seit Beginn der Krise tief, und bei der nächsten Wahl droht ihm der Verlust der Parlamentsmehrheit.

Sollte ihn der militärische Druck Russlands doch noch zu Kompromissen zwingen, müsste er mit Protesten von allen Seiten rechnen. Dies sind allerdings fast schon akademische Probleme angesichts dessen, dass die unmittelbare Zukunft der Ukraine höchst ungewiss ist.

„Selenskis Taktik besteht darin, so ruhig wie möglich zu bleiben, er hat auch gar keine andere Wahl“, meint Onuch. Dies spiegle aber gut die Stimmung in der Bevölkerung wider: „Wenn du schon die Situation nicht kontrollieren kannst, kannst du wenigstens vermeiden, deine Familie und Freunde in Panik zu versetzen.“

