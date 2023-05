Ukrainekrieg Ende der Schlacht in Bachmut? Wagner-Chef Prigoschin meldet Einnahme der Stadt, Ukraine widerspricht

Die Ukraine könnte plötzlich die längste Schlacht des Krieges verloren haben. Zuletzt schien Russland weitere Truppen in die belagerte Stadt zu schicken.

Ukrainische Soldaten sitzen in einem medizinischen Versorgungspunkt. (Foto: dpa) Bachmut

Nach monatelangen schweren Kämpfen um die ostukrainische Stadt Bachmut hat der russische Söldner-Chef Jewgeni Prigoschin deren Eroberung verkündet. Die Ukraine hingegen wies die am Samstag verbreiteten Angaben Prigoschins als unwahr zurück.

„Heute um 12 Uhr mittags wurde Bachmut vollständig eingenommen“, erklärte der Chef der russischen Söldnergruppe Wagner in einem Video. „Wir haben die gesamte Stadt vollständig eingenommen, von Haus zu Haus.“ Er kündigte eine Übergabe der Stadt an das russische Militär an. Die Wagner-Kräfte zögen sich vom 25. Mai an aus Bachmut zurück.

In seiner Videobotschaft teilte Prigoschin zudem erneut gegen den Kreml und die regulären russischen Streitkräfte aus. „Im Gegensatz dazu, was Konaschenkow [Anm.: ein Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums] sagte, gab es keine russischen Luftlandetruppen, die uns hätten helfen können“, vermeldet er.

„Wir haben uns selbst geholfen“, fügt er noch hinzu, während er mit der russischen Flagge in der Hand vor etwa einem Dutzend seiner Männer steht.