Ukrainekrieg Fehleinschätzung, Logistik und der Westen: Sechs Gründe, warum Putins Offensive vorerst gescheitert ist

Die russische Führung hatte mit einem schnellen Sieg in der Ukraine gerechnet. Doch falsche Annahmen und schlechte Planung bremsen die eigenen Truppen. Eine Analyse.

Seit vier Wochen führt der Kremlchef Krieg gegen die Ukraine. (Foto: dpa) Wladimir Putin

Berlin Gegen vier Uhr morgens schlugen die ersten Raketen auf ukrainischen Boden ein. In allen Landesteilen wurden Bewohner von Explosionen geweckt – von Mariupol im Osten über Charkiw und Kiew mit Lwiw kurz vor der polnischen Grenze im Westen.

Wenig später meldeten ukrainische Grenzschützer den Einmarsch von Bodentruppen. Sie rückten aus Russland und den besetzten und annektierten Gebieten im Osten und sogar aus Belarus in das Nachbarland ein.

Er kündigte es als „Sondermilitäroperation“ an, doch was Wladimir Wladimirowitsch Putin in der Nacht auf den 24. Februar in einer Fernsehansprache zu verkünden hatte, war nichts anderes als eine beinharte Kriegserklärung.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen