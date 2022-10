Ukrainekrieg Nach Explosion und schwerem Brand: Massive Schäden an Krim-Brücke

Nach russischen Angaben ist das Feuer mittlerweile gelöscht. Doch der strategische Schaden dürfte für das Russlands Militär in der Ukraine enorm sein.

Die Brücke verbindet das russische Festland mit der Krim. (Foto: IMAGO/ITAR-TASS) Feuer auf der Krim-Brücke

Riga Das Feuer mag gelöscht sein. Doch die strategischen Folgen des Brandes auf der Kertsch-Brücke dürften für Russlands Militär, das derzeit in der Ukraine kämpft, immens sein. Die Brücke, die die Halbinsel Krim mit dem russischen Festland verbindet, gilt als wichtige Versorgungsroute für die in der Südukraine kämpfenden russischen Streitkräfte.

Am frühen Morgen hatte die Explosion einer Bombe, wie es bislang von russischen Behörden heißt, einen Brand auf der Brücke entfacht. Sie verbindet die von Russland besetzte und 2014 illegal annektierte Halbinsel Krim mit dem russischen Festland. Russland nannte am Samstagmorgen eine LKW-Bombe als Ursache für das Feuer.

Wie das Nationale Antiterrorkomitee Russlands am Samstag mitteilten, habe die Bombe sieben Eisenbahnwaggons, die mit Treibstoff beladen waren, in Brand gesetzt, was zu „teilweisen Einsturz von zwei Brückenabschnitten“ geführt habe.

Zwei Brückenabschnitte für den Autoverkehr sind teilweise eingestürzt. Äußerungen darüber, wer für den Anschlag verantwortlich gemacht werde, blieben vorerst aus.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen