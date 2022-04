Ukrainekrieg Russland weitet sein Kriegsziel auf Moldau aus

Berlin Mit Luftschlägen gegen die Hafenstadt Odessa hat die russische Armee am Wochenende ihr zuvor veröffentlichtes neues Kriegsziel untermauert: Laut Ankündigung des russischen Generalmajors Rustam Minnekajew soll nach dem ostukrainischen Donbass auch eine Landbrücke entlang der Schwarzmeerküste bis Transnistrien erobert werden. Damit würde die Ukraine von jedem Meereszugang abgeschnitten. Minnekajew, Kommandeur des zentralrussischen Wehrbezirks, begründete den Plan damit, dass im zur Republik Moldau gehörenden abtrünnigen Teilgebiet Transnistrien die russischsprachige Bevölkerung unterdrückt werde.

In Odessa, der größten Stadt im Süden der Ukraine und nur 40 Kilometer von der durch russische Truppen besetzten Dnjestr-Republik entfernt, schlugen am Sonnabend russische Raketen in Wohnhäusern ein. Dabei wurden acht Menschen getötet, darunter ein drei Monate altes Baby, und 18 teils schwer verletzt.

„Das Territorium, in dem Russland die Rechte der russischsprachigen Menschen beschützen sollte, ist Russland selbst“, sagte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski in einer Videobotschaft am frühen Sonntagmorgen über die jetzt erstmals öffentlich geäußerten russischen Kriegsziele. Russland sei ein Land ohne Meinungsfreiheit und freie Wahlen, „ein Land, in dem Armut floriert und menschliches Leben nichts wert ist“, unterstrich Selenski in Kiew, wo er am Samstagabend in einer zentralen Metrostation eine Pressekonferenz gab. Während russischer Beschüsse flüchten Tausende in die tief unter der Erde gelegenen U-Bahn-Stationen.

Auch die Regierung der Republik Moldau, die ebenso wie die Ukraine eine EU-Mitgliedschaft anstrebt, reagierte auf Moskaus Drohung. Das Außenministerium in der Hauptstadt Chisinau bestellte den dortigen russischen Botschafter ein, um die „tiefe Besorgnis“ über die Äußerungen des hochrangigen Moskauer Militärkommandeurs zum Ausdruck zu bringen. Der Vorwurf, in Moldau würde die russischsprachige Bevölkerung unterdrückt, sei unbegründet, erklärte das Außenministerium auf seiner Internetseite. Moldaus Neutralität müsse „von allen internationalen Akteuren, einschließlich der Russischen Föderation, respektiert werden“.

Die Dnjestr-Republik hat sich 1990, ein Jahr vor dem Zerfall der Sowjetunion, von der unabhängig gewordenen einstigen Sowjetrepublik Moldawien in einem fünfmonatigen Krieg abgespalten. 1992 wurde ein Waffenstillstand vereinbart, und Russland hat seither mehr als 1000 Soldaten stationiert, die als „Friedenstruppen“ deklariert werden und die zuvor die Separatisten unterstützt hatten. Russland hat den 450.000 Einwohner zählenden Landstrich im Osten des mehrheitlich rumänischsprachigen Moldaus bis heute nicht als Staat anerkannt.

Westliche Geheimdienste gehen inzwischen davon aus, dass Russlands Präsident Wladimir Putin sein Projekt „Noworossija“ (Neu-Russland) umsetzen will – ein um den Osten und Süden der Ukraine sowie um Transnistrien und die beiden von Georgien abgespaltenen Gebiete Südossetien und Abchasien erweitertes Russland. Für dieses „Noworossija“ setzen sich in Moskau seit Jahren einflussreiche russisch-nationalistische und neo-faschistische Kreise um den Oligarchen Konstantin Malofejew ein.

US-Minister in Kiew erwartet

Um mit diesem Projekt weiterzukommen, soll bereits am Mittwoch in der seit Anfang März eroberten Schwarzmeer-Hafenstadt Cherson ein „Unabhängigkeits“-Referendum abgehalten werden. Analog zu der von der russischen Armee und Geheimdiensten koordinierten Ablösung der ostukrainischen Gebiete Luhansk und Donezk 2014/15 soll sich auch das 100 Kilometer nordwestlich der von Russland 2014 annektierten Halbinsel Krim gelegene Cherson zu einer eigenständigen Volksrepublik ausrufen. Das ergaben Erkenntnisse ukrainischer Geheimdienste unter Berufung auf die von den russischen Besatzungstruppen in Cherson abgesetzten ukrainischen Stadtvertreter. Davor warnte aber auch der EU-Botschafter in Kiew, der estnische Diplomat Matti Maasikas.

Selenski forderte erneut ein persönliches Treffen mit Putin, um eine diplomatische Lösung für ein Ende des Krieges zu suchen. Im Falle eines von Moskau orchestrierten Referendums oder einer Ermordung der noch in der eingekesselten Hafenstadt Mariupol verschanzten ukrainischen Soldaten und Zivilisten werde es indes „keinerlei Verhandlungen“ mehr geben.

Beide Minister werden Sonntagabend in Kiew mit der ukrainischen Regierung Waffenlieferungen besprechen. (Foto: Reuters) US-Außenminister Antony Blinken (l.) und US-Verteidigungsminister Llyod Austin

Auch in Mariupol und anderen Städten im Donbass griff die russische Armee am orthodoxen Osterfest, das in beiden Ländern gefeiert wird, weiter an. Kreml-Chef Putin war auf Selenskis Bitte nach einer österlichen Waffenruhe nicht eingegangen. Am Sonntagmorgen wurden nach Angaben beider Seiten Ortschaften dort beschossen. Während Russland behauptete, Militärstellungen angegriffen zu haben, zeigten Videos von Einwohnern zerstörte Wohnanlagen. Nach Erkenntnissen des britischen Geheimdienstes macht die russische Armee dabei bisher keine nennenswerten Landgewinne.

Noch am Abend erwartete Selenski die US-Minister Antony Blinken (Außen) und Lloyd Austin (Verteidigung) zu einem Besuch in Kiew. Dabei solle es um weitere Lieferungen schwerer Waffen aus den USA gehen, um von Russland besetzte Gebiete zurückerobern zu können. Austin hat zudem bereits für Dienstag Verteidigungsminister und ranghohe Militärs aus verbündeten Staaten zu einer „Ukraine Security Consultative Group“ in die US-Luftwaffenbasis im pfälzischen Ramstein eingeladen. Dort soll die Militärhilfe für die Ukraine enger koordiniert werden.

Mehr: Streit über Waffenlieferungen im Bundestag