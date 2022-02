Ukrainekrise News EU und USA kündigen Sanktionen gegen Russland an – Biden telefoniert mit ukrainischem Präsidenten Selenski

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat wegen der jüngsten Eskalation in der Ukrainekrise eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats gefordert. Außerdem rief Macron in einer am Montagabend verbreiteten Erklärung des Élysée-Palastes zu „gezielten europäische Sanktionen“ gegen Moskau auf. Macron verurteilte die Entscheidung von Russlands Präsident Wladimir Putin, die abtrünnigen ukrainischen Regionen Donezk und Luhansk als unabhängige Staaten anzuerkennen. Dies sei „klar eine einseitige Verletzung der internationalen Verpflichtungen Russlands und ein Schlag gegen die Souveränität der Ukraine“. Zuvor hatte Macron in einer Telefonkonferenz mit US-Präsident Joe Biden und Kanzler Olaf Scholz über die Lage beraten.

Der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Hebestreit, teilte am Abend mit: „Alle drei Gesprächspartner waren sich einig, dass dieser einseitige Schritt Russlands ein klarer Bruch des Minsker Abkommens ist.“ Deutschland, Frankreich und die USA verurteilten die Entscheidung des russischen Präsidenten scharf, hieß es in der Erklärung. Dieser Schritt werde nicht unbeantwortet bleiben.

Angaben zu möglichen Sanktionen machte Hebestreit in der Erklärung nicht. In den vergangenen Wochen hatten die EU, Großbritannien und die USA über mögliche Sanktionen im Falle eines Einmarschs von Russland in die Ukraine beraten. Nach Putins Rede blieben konkrete Ankündigungen zunächst aber aus.



„Die Partner waren sich einig, nicht nachzulassen in ihrem Einsatz für die territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine“, teilte Hebestreit zum Gespräch von Biden, Macron und Scholz mit. Zugleich werde man sich nach Kräften dafür engagieren, eine weitere Eskalation der Lage zu verhindern, hieß es in der Erklärung.