Ukrainisches Atomkraftwerk Propagandaschlacht um Saporischschja: „Russland will nicht, dass die Welt die Wahrheit erfährt“

Die Inspekteure der Internationalen Atomenergiebehörde sind auf dem umkämpften AKW-Gelände eingetroffen. Doch die Wahrheitsfindung wird schwierig.

Russische Truppen hatten das Kraftwerk Anfang März besetzt. (Foto: dpa) Russischer Soldat vor dem Kernkraftwerk Saporischschja

Berlin Seit Wochen hält das umkämpfte ukrainische Atomkraftwerk in Saporischschja die Weltöffentlichkeit in Atem, am Donnerstag trafen erstmals Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) dort ein. Das Team um IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi erreichte am frühen Nachmittag die Anlage.

Russische Truppen halten das größte Kernkraftwerk Europas seit dem 4. März besetzt. Von dort beschießen sie regelmäßig das gegenüberliegende Ufer des Flusses Dnepr, das von der Ukraine gehalten wird.

Von den sechs Reaktoren der Anlage liefen am Mittwoch noch zwei. Am Donnerstagmorgen sei auch der vorletzte Block nach Angriffen russischer Helikopter durch Notabschaltung vom Netz genommen worden, teilte der ukrainische Atomkraftwerksbetreiber Energoatom mit.

Um Reaktorblock fünf zu sichern, habe nach der Notabschaltung ein Dieselgenerator zugeschaltet werden müssen. Denn auch die Stromleitung sei zerstört worden. Experten halten das für alarmierend: Ohne Strom für die nötigen Kühlanlagen droht in Atomkraftwerken eine Kernschmelze.

