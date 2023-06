Umfrage Deutsche Unternehmen in China wollen stärker investieren – trotz eingetrübter Geschäftsaussichten

Schwächelnde Konjunktur in China, geopolitische Spannungen und die Folgen der Coronapolitik belasten die Stimmung der Unternehmen. Neue Impulse könnte es aber schon bald geben.

Schon seit Längerem fordern die Firmen zudem mehr Gleichberechtigung insbesondere bei öffentlichen Ausschreibungen. (Foto: dpa) Unternehmen in China

Peking Trotz eingetrübter Wachstumsaussichten und wachsender geopolitischer Spannungen planen deutsche Unternehmen, ihre Investitionen in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt zu erhöhen.

Das geht aus einer Blitzumfrage der deutschen Handelskammer in China (AHK China) hervor, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. An der Umfrage, die Mitte Mai durchgeführt wurde, haben 288 deutsche Firmen in China teilgenommen.

Dabei bewertet rund ein Drittel der Unternehmen seine Geschäftsaussichten schlechter und erwartet niedrigere Gewinne als noch im September vergangenen Jahres. Damals galt in China noch die strikte Null-Covid-Politik, und die Firmen waren in der ständigen Sorge eines Lockdowns. Auch in der chinesischen Industrie hat sich die Stimmung im Mai eingetrübt, wie der offizielle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitenden Gewerbe zeigt.

Die wirtschaftliche Erholung sei derzeit „weniger dynamisch als von vielen erhofft“, sagte der AHK-Chinavorsitzende Hubertus Troska. Zudem hätten geopolitische Spannungen Erwartungen auf eine schnelle Verbesserung des Geschäftsumfelds gemindert.